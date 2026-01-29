23歲櫻花妹曬最新駕照！「神級美顏」曝：比AI還正 PO文一句話卻被轟爆

曾獲「日本地球小姐」冠軍的23歲模特兒古川杏，曬出新駕照被網友狂讚「比AI還美」。圖／古川杏IG

一般人的身分證或駕照照片往往是「黑歷史」，但日本一名23歲新生代麻豆卻打破了這個魔咒。曾獲選Miss Earth Japan（日本地球小姐）冠軍的模特兒古川杏，25日在Instagram曬出剛換發的駕照，結果證件照上的她五官精緻、美貌驚人，被網友狂讚「比AI還美」。不過，這張完美照片卻也意外引發論戰，有部分網友認為她的發文方式太過矯情做作，狠酸「想被誇獎就直說。」

淡妝淺笑如精修圖 網驚：沒看過這麼美的駕照

根據日媒報導，古川杏25日在IG上傳了一張手持新駕照的照片，配文僅短短寫下「我駕照更新了」。照片中可見，證件照上的她留著一頭柔順長髮，畫著清透淡妝，對著鏡頭露出一抹自然淺笑，顏值絲毫未受證件照嚴苛的拍攝條件影響。

這張「奇蹟美照」曝光後，立刻引來大批粉絲朝聖，紛紛留言大讚「這真的是駕照嗎？可愛到不行」、「第一次看到這麼美的證件照」、「完全沒修圖也這麼可愛」、「簡直比AI生成的還完美」、「根本不像證件照」。

古川杏曾獲選日本地球小姐冠軍。圖／古川杏IG

發文動機惹議 遭酸「假更新真炫耀」

然而，在一片讚美聲中，也出現了不少批評的聲音，部分網友認為，古川杏明明知道照片拍得很美，卻故意用「更新駕照」這種平淡的理由發文，實則是為了博取關注與稱讚。

日本網路論壇上出現不少酸言酸語，批評她心機重、太做作，「明明就是希望大家稱讚照片，為什麼不直接說『我的證件照拍得很棒』？」、「標題是駕照更新，其實潛台詞是『快看我連證件照都很可愛』」、「這種發文方式讓人看了很煩躁」。

古川杏私下特別喜歡職棒「阪神虎隊」，經常在社群分享前往球場應援的照片。圖／古川杏IG

頂著選美冠軍光環 更是死忠棒球迷

現年23歲的古川杏出生於2002年，星途備受看好，她於2024年奪下Miss Earth Japan冠軍，憑藉高䠷身材與亮麗外型嶄露頭角，2025年更擔任FOD短劇女主角。除了演藝事業，私底下的她也是個熱血體育迷，特別熱愛職棒「阪神虎隊」，經常在社群分享前往球場應援的照片，反差萌的形象也為她圈粉無數。



