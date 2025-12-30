23歲正妹揪51歲母玩OnlyFans！粉絲一看全暴動：媽媽比較辣

美國一對母女檔經營OnlyFans平台，粉絲狂讚媽媽比較辣。圖／翻攝自bubblebabyz0 IG

今年一名23歲的女子瑪德琳（Madelynn）平常有在經營OnlyFans平台，年收入突破百萬英鎊（約新台幣4千萬元），而她51歲的媽媽珍妮（Jennie）是擁有20年資歷的律師，在女兒的鼓勵下，Jennie轉行到成人產業後竟然大爆紅，每當瑪德琳上傳兩人同框的照片，粉絲留言都會大讚，「妳媽比妳還辣」。

根據《紐約郵報（New York Post）》報導，這對母女檔居住在美國內華達州，23歲女子瑪德琳平時在經營OnlyFans平台，媽媽珍妮則是擁有20年資歷的律師，而珍妮在前夫過世後大受打擊，悲痛欲絕無法繼續工作。

瑪德琳建議她可以從事OnlyFans的幕後工作，珍妮也決定要轉行，而珍妮漸漸會出現在瑪德琳日常生活的影片當中，不少網友看見後，紛紛建議珍妮可以出道，自己開一個OnlyFans平台，珍妮也聽從女兒、網友的鼓勵開設一個帳號。

粉絲狂讚，「媽媽比較辣」。圖／翻攝自bubblebabyz0 IG

她表示，「我覺得嘗試新事物也沒什麼損失」，而這段經歷也讓她對自己的身體更有信心，珍妮坦言，「我自然而然地屬於熟女的範疇，但這對我來說也是一次性覺醒，所以我對事情的走向持開放態度，我發現了自己從未發現過的一面」，如今，瑪德琳只要在社群上發布「母女合照」，都會有網友大讚，「妳媽比妳還辣」。

瑪德琳笑說，本來只是想讓媽媽賺外快，沒想到竟然創造流量怪物，而母女倆還會為了衣服「開戰」，珍妮時常走進瑪德琳的房間問說「妳覺得粉絲會喜歡這套嗎？」讓瑪德琳相當傻眼。不過，她們也強調，面對粉絲提出的「不道德要求」會全部拒絕，頂多只會合拍內衣、比基尼照，絕不會有不倫的肢體接觸。



