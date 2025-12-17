23歲清潔員清寒身世曝！一天兩份工 遭撞死恐難領補償金

女清潔員家屬相擁痛哭。（圖／東森新聞）





台南昨（16）日發生酒駕奪命事故，23歲陳姓女清潔員在執行清運作業時遭撞身亡。由於她屬環保局委外廠商員工，非正式編制人員，依法恐無法適用「執行職務死亡可領120萬元濟助金」規定，引發外界關注與討論。

陳姓女子家境清寒，為了多賺取收入，白天在清潔公司工作，下午還到飲料店打工，一天身兼兩份差事，清潔員工作甚至不到3個月就遭逢不幸。事故發生後，白髮人送黑髮人，父母趕到現場情緒崩潰，家屬至今仍難以接受噩耗。

廣告 廣告

死者妹妹也在深夜於社群平台發文痛訴，「明明人生才剛開始，怎麼一場車禍，現在沒有姊姊了」，相關貼文引發超過3萬人按讚聲援，還有其他酒駕、毒駕受害者家屬留言呼籲政府修法重罰。

針對後續處理，清運公司表示將全力協助家屬處理後事與相關法律事宜，並啟動保險理賠機制。清運公司經理劉相如指出，公司已有法律團隊協助，對於民眾自發前來表達心意，目前暫不收取，希望專注協助家屬度過難關。

不過依現行制度，編制內清潔人員若因公或上下班途中死亡，可獲得120萬元政府濟助金，但陳姓女清潔員為委外人員，目前僅能透過肇事者民事求償與公司保險理賠，無法直接適用該筆濟助。對此，台南市議員林依婷表示，已與立委林俊憲聯繫，盼能向環境部爭取擴大認定，讓家屬同樣能獲得這筆120萬元濟助金。

議員與清運公司也表示，陳姓女子為了生活拚命工作，睡眠時間極少，正與男友為未來打拼，卻因酒駕事故戛然而止，盼制度能有彈性，至少讓殉職濟助金適用於委外清潔人員，減輕家屬後續生活壓力。

更多東森新聞報導

清潔員遭酒駕撞死 舅舅見遺體崩潰：需動用5大體修復師

酒駕夾殺清潔員！鄭傳吉「獲救1句話」激眾怒 險遭家屬圍毆

脆皮鴨老闆酒駕 撞死女清潔員！妹悲痛：我沒有姊姊了

