23歲清潔員被名鹽酥鴨老闆「酒駕撞死」 妹長文悲喊網鼻酸

社會中心／徐詩詠報導



台南昨（16）日早上發生重大車禍，過去曾上過知名美食節目，現年48歲知名鹽酥鴨店老闆鄭傳吉，喝酒後駕駛賓士上街，疑似操控不慎撞上一輛垃圾車，導致23歲的隨車女清潔員當場死亡。鄭傳吉酒測值高達0.95mg/L，明顯超過標準值。對此，死者胞妹在社群平台上悲痛表示，自己再也沒有機會和姊姊說話。





23歲女清潔員被知名鹽酥鴨老闆酒駕撞死 妹長文悲喊「沒姊姊了」網鼻酸

清潔員當場被夾在車中慘死。（圖／翻攝畫面）

鄭傳吉闖禍後，據說直到當天下午才酒醒，經營的鹽酥鴨店也有警方巡邏，避免不理性民眾衍生額外衝突。對此，死者親妹在Threads上悲痛表示：「為什麼是我姊姊遇到這種事情？我到現在還是不敢相信這件事情是真的，明明人生才剛剛開始，明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣了呢？看到新聞說那個酒駕的酒還沒醒在睡覺，然後我們家屬一邊難過還要一邊處理剩下的事情。還看到新聞說那位鄭老闆的店有警察巡邏保護。我和我姊姊最後講話的機會都沒有了，我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了。」

廣告 廣告

23歲女清潔員被知名鹽酥鴨老闆酒駕撞死 妹長文悲喊「沒姊姊了」網鼻酸

死者胞妹痛喊「沒有姊姊了」。（圖／翻攝Threads）





不少網友則氣憤表示「老闆準備脫產你們趕快去請律師」、「最重要的事情請你們跟檢察官說，請他用盡一切方法，凍結他跟他太太的所有財產」、「節哀」、「肇事者在賣房子脫產了，如果不知道怎麼處理，趕緊問議員，或問懂的人！」、「酒駕判這麼輕根本沒人會怕！更別說是那些不缺錢的人」、「任何言語都無法彌補你們家的損失，祈禱令姊去一個美好的地方沒有苦痛」、「為什麼沒有人連署公投酒駕鞭刑？真的很讓人不爽」。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：23歲女清潔員被知名鹽酥鴨老闆酒駕撞死 妹長文悲喊「沒姊姊了」網鼻酸

更多民視新聞報導

泡湯夢泡湯！宜蘭「芃芃溫泉」遊客太多 居民怒開怪手鏟除

騙到國門口？日媒稱櫻花妹「台機場遭詐50美元」 移民署緊急回應

23歲女清潔員遭賓士酒駕撞死 妹妹悲喊：我沒有姊姊了

