23歲清潔員遭酒駕撞亡！許富凱不忍怒轟：到底要毀多少家庭

許富凱看到台南酒駕車禍新聞不忍發聲。（圖／翻攝自許富凱IG）





台南市安平區昨（16）日發生一起死亡車禍事故，一名23歲陳姓女清潔員在清運垃圾時，遭48歲鄭姓男子酒駕高速追撞身亡，導致陳女當場傷重不治，對此，金曲歌王許富凱也不忍在社群平台發聲。

許富凱在IG限時動態發佈黑底白字文寫下：「喝酒不開車，開車不喝酒，這兩行文字到底有多難理解，酒駕到底要毀了多少家庭。」短短36字訴盡受害者家屬與社會大眾的無奈與憤怒。

許富凱怒轟酒駕肇事者。（圖／翻攝自許富凱IG）

回顧整起車禍，48歲鄭姓男子16日上午酒駕高速追撞垃圾車，導致隨車的23歲陳姓女清潔員被夾在兩車之間，當場傷重不治，警方到場後對鄭男實施酒測，鄭男酒測值高達0.95，超過法定價值近3倍，事後鄭男也被起底是台南知名香酥鴨店老闆。



