23歲清潔員遭酒駕撞死！做2份工作養家 家屬淚：得5修復師修復遺體

23歲民間垃圾車隨車人員遭酒駕撞擊喪命。讀者提供



台南市安平區23歲女清潔隊員16日執行民間清潔公司收運垃圾作業時，遭酒駕賓士從後方高速衝撞身亡，當場夾死，肇事鄭姓男子經營鹹酥鴨店，肇事前至少跑了兩家酒吧，遭收押。

死者23歲陳姓女子的妹妹沉痛發言，「為什麼是我姊姊遇到這種事情？...明明人生才剛剛開始，明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣了呢？」《 ETtoday新聞雲》報導，陳女家境不寬裕，她身兼兩份工作，清晨6時至中午12時在清潔公司上班，下午還會到飲料店打工補貼家用。舅舅指出，姪女整個下半身都粉碎，需要動用到五位大體修復師才能修復。

肇事的鄭姓男子在撞死人後被依公共危險罪移送，檢方聲押獲准。網友肉搜，鄭男並無酒駕前科，不過，經營鹹酥鴨的他，之前曾因盜用技術違反加盟合約，遭判賠30萬元，也曾在台南地院門口呼加盟主巴掌，被判處拘役55天。

鄭男16日駕駛白色賓士，在台南市安平區慶平路234號前，從後方毫無減速直接撞上，陳女當場身亡，屍體甚至掛在垃圾車上無法動彈。肇事的鄭男酒測每公升0.95毫克，一度鬼扯不是他開的車，到警局仍呼呼大睡，惹怒所有民眾。

