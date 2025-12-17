23歲清潔員遭酒駕追撞身亡！下半身粉碎 舅舅心碎：需動用5大體修復師

一名23歲陳姓女清潔員在收運垃圾時，遭48歲鄭姓男子駕駛賓士轎車從後方追撞，當場死亡。（翻攝自台南式臉書）

台南安平昨（16）日上午8時發生一起嚴重車禍事故，一名23歲陳姓女清潔員在收運垃圾時，遭48歲鄭姓男子駕駛賓士轎車從後方追撞，當場死亡。

據了解，陳女為環保局委外清潔公司的員工，才入職不到3個月，當時正隨垃圾車執行收運作業。鄭男前一晚與友人聚餐後，又到酒吧續攤，酒後駕車從垃圾車後方高速追撞，陳女當場被夾在兩車之間，不幸殞命。

酒測值達0.95 語無倫次稱自己未駕車？

事故發生時，鄭男受困車內腳部受傷，被救出後語無倫次辯稱自己並未駕車，有叫代駕，在場民眾與家屬氣得想上前毆打他。鄭男酒測值達0.95毫克，超過法定標準近三倍。台南地檢署初步相驗，認定陳女因車禍造成下半身粉碎性骨折與多重外傷死亡。台南地方法院隨即裁定羈押鄭男，並指其有逃亡及畏罪可能

清潔公司法務將協助向肇事駕駛求償

自稱陳女舅舅的網友在社群上心碎發聲。（翻攝自臉書）

廣告 廣告

台南市議員林依婷表示，由於罹難者屬委外清潔公司員工，將協助家屬評估是否符合因公務喪命條件，並與清潔公司法務協助向肇事駕駛求償。自稱陳女舅舅的網友在社群上表示，姪女下半身粉碎，需動用5位大體修復師，「你知道當下看到我姪女的遺體！我真的很崩潰眼淚一直掉，酒駕這東西真是一個王八蛋」。

更多鏡週刊報導

鹽酥鴨老闆酒駕撞死人「竟是民眾黨特約商家」 市黨部深夜發聲明

酒駕撞死清潔員 48歲香酥鴨老闆被救出一句話激怒眾人！險遭圍毆

撞死23歲女清潔員！酒駕身分起底「竟是安平名店扒趴鴨老闆」 網湧入灌爆1星負評