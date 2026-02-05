23歲無性別男星爆下海陪酒！公司認了 網羨客人燒好香

日本23歲無性別男星井手上漠遭爆於六本木一家酒吧上班，所屬公司證實消息並說明背後原因。圖／翻攝自IG@baaaakuuuu

曾於2018年獲選日本《Junon Super Boy》花美男選拔賽，被視為「最可愛Junon男孩」，同時也是模特兒的23歲日本新生代藝人井手上漠，近期轉戰演員，不過被日本媒體爆料，其於接戲同時還到六本木一家知名酒吧上班；對此，所屬公司說明背後原因，令網友讚嘆。

根據媒體報導，井手上漠不僅是名模特兒，近期更轉戰演員，首度接下改編自同名BL戲劇《療傷遊戲》，卻被媒體爆出接戲還下海陪酒；所屬公司指出，井手上漠在劇中飾演酒吧店員，而為了更了解並重新塑造角色，親自於酒吧工作、累積各種社會經驗，並將真實情況活用於演出中。

真相曝光，令粉絲大讚井手上漠為了演出親自下海工作，「與其紙上談兵，不如實際體驗，相信用這種方式完成的作品一定很精彩」相當敬業，同時羨慕井手上漠接待到的客人「上輩子燒了好香」。

井手上漠過去受媒體專訪時指出，雖然生理性別、法律上均為男性，自己確實也會化妝、穿可愛的衣服，坦言內心既有男性的一面，也有女性的一面，但「不想當女生，也不想當男生」；其亮麗外型及個人風格備受粉絲喜愛，如今新戲曝光，令粉絲期待。



