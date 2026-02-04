23歲無性別男星「遭爆酒店下海」！經紀公司全認了 關鍵主因曝光

記者蔡維歆／綜合報導

井手上漠（右）演出《療傷遊戲》的舞台劇。（圖／翻攝自井手上漠推特）

23歲的日本新生代藝人井手上漠雖然生理性別是男性，但自認是「不想當女生，也不想當男生」的「無性別男孩」，透露從小就發現自己跟其他男性不同，也曾試圖融入同齡人，無奈卻沒用，好在親友力挺他「做自己」。不過最近被日本媒體爆料在六本木「下海」，公司也回應相關消息。

井手上漠透露從小就發現自己跟其他男性不同。（圖／翻攝自井手上漠IG）

日本狗仔《新聞郵報SEVEN》報導，井手上漠接戲的同時還跑去六本木的某間知名Lounge吧上班，讓許多人頗感意外。井手上漠的所屬公司則回應：「當事人透過打工累積了各種社會經驗，正好他在電視劇、舞台劇中接到類似的角色，因此做為塑造角色的一環，井手上漠親自去體驗這些場所，並將相關經驗活用到演出中。」

廣告 廣告

井手上漠2019年參加時尚雜誌的選美比賽，因為外型和穿搭真的太像女生，而且顏質超高，讓他瞬間爆紅，很多女網友都自歎不如。163 cm 的他，從小就知道自己比其他男生更女性化。出道後從模特兒轉戰演員也首度接下舞台劇《療傷遊戲》的工作，本作改編自同名BL戲劇，1月25日迎來最終場。

更多三立新聞網報導

大S兒女缺席雕像揭幕式！微博瘋傳「S媽沒安排」 S家親友出面發聲了

大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光

名主廚慘了！私會人妻「突被男星尪抓包」全認了：會被爆出來

男星拍吻戲疑起生理反應...「褲襠形狀」現形 尷尬畫面被瘋傳

