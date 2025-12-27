23歲男假冒富二代詐財逾5千萬元揮霍度日 桃院判囚11年10月

【記者張沛森／桃園報導】一名23歲范姓男子假冒富二代，偽造帳戶餘額逾11億元存款截圖，以繳納建案工程款、投資比特幣、出售AI晶片等詐財逾5千萬元後購買豪車、金塊、名錶等揮霍度日。桃園地院依偽造私文書罪及洗錢防制法等數罪，各處3年2月不等有期徒刑及罰金刑。應執行有期徒刑11年10月；罰金850萬元。

檢警調查，范姓男子（23歲）自2023年11月起，以假冒知名建設公司董事之子，身旁還伴著隨扈，並偽造帳戶餘額高達11億7300萬元存款截圖，另以自稱投資比特幣及美國股市獲利，或佯稱其為AI晶片供應商及知名電腦公司董事等手法，對外佯裝為極具資力之人，誘使被害人等陷於錯誤後，再以需繳納建案工程款、加碼投資比特幣、可出售AI晶片等，共計詐得5,639萬餘元。

廣告 廣告

案經檢察官蕭博騰指揮蘆竹警分局及大安警分局在今年7月11日於范男再度要求被害人交付款項時，在桃園市蘆竹區南崁路當場將他逮捕，並向法院聲請羈押獲准，另指揮警方於宜蘭縣、新北市土城區范男住居所處實施搜索，共扣得市價高達800萬元之麥拉倫跑車1輛、特斯拉電動車1輛、現金280萬餘元、百達斐麗名錶1只、名牌愛馬仕花瓶1個及1兩黃金金塊5條等財物。

桃園地院審酌范男向多名被害人詐取財物，造成被害人之財產損失甚鉅，且利用他人金融帳戶製造金流斷點之行為則使犯罪所得流向更難以追查，而游男亦自承其以犯罪所得揮霍度日等情，依犯行使偽造私文書罪及修正後洗錢防制法第十九條第一項後段洗錢罪等數罪，各處3年2月不等有期徒刑及罰金，。應執行有期徒刑11年10月；罰金新臺幣850萬元。

查扣現金。桃園地檢署提供

查扣金塊。桃園地檢署提供

偽造財力證明。桃園地檢署提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

小煜「最正護理師」前妻離婚4個月全說了 深夜親揭分開主因

除夕訂位秒殺！台北遠東香格里拉「客房變專屬包廂」擴大應戰

Suzuki以「冒險生活」為題出擊 東京改裝車展概念車搶先曝光

