23歲男假冒建設公司董座之子行騙 詐得5639萬買豪車名錶

23歲范姓男子涉嫌假冒某知名建設公司董事之子，對外佯稱擁有雄厚財力，誘使多名被害人誤信其身分與投資能力，陸續以繳納建案工程款、加碼投資比特幣、出售AI晶片等名目詐財，累計詐得金額高達5,639萬餘元。桃園地方檢察署偵查終結後，認定其犯罪情節重大，已依法起訴並建請法院從重量刑。

范姓男子對外佯稱擁有雄厚財力，誘使多名被害人誤信其身分與投資能力，陸續以繳納建案工程款、加碼投資比特幣、出售AI晶片等名目詐財。圖：讀者提供

檢警查出，范男自2023年11月起，透過偽造帳戶存款高達11億7,300萬元的截圖，並自稱投資虛擬貨幣與美國股市獲利豐厚，甚至佯裝為AI晶片供應商及知名電腦公司董事，成功營造高資產形象，誘使被害人持續交付款項。其詐騙所得則用於購買麥拉倫跑車、黃金條塊、名錶等高價財物，藉此隱匿犯罪所得並維持奢靡生活。

桃園地檢署檢察官於今年7月11日指揮警方，在被告再次向被害人索款時，於桃園市蘆竹區當場將其逮捕，並同步搜索其位於宜蘭、新北的住處，查扣市價約800萬元的麥拉倫跑車、特斯拉電動車、現金280萬餘元、百達翡麗名錶、愛馬仕花瓶及多條黃金金塊等證物。檢方認定范男涉犯刑法詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢防制法等罪，建請法院判處有期徒刑14年6月，併科罰金5,646萬元並沒收不法所得。法院原裁定120萬元交保，惟因覓保無著，改裁定羈押。

