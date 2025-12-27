23歲男假冒潤泰建設少東...誆投資AI晶片詐5639萬 一審判決出爐

新竹男子范棋翔2年前來假冒潤泰建設少東，偽造持有逾11億元資產，分別以投資比特幣、販售AI晶片詐騙4人海撈5639萬餘元，買麥拉倫跑車、名錶、黃金條塊奢靡度日，桃園地院依多次犯行使偽造私文書罪及洗錢防制法的洗錢罪判應執行11年10月徒刑，罰金新台幣850萬元。

范男今年7月11日落網後，遭檢察官蕭博騰聲押獲准，並於11月11日偵查終結依詐欺、洗錢等罪起訴，具體求刑14年6月，翌日移審地院承審法官陳布衣裁定120萬元交保，後因覓保無著改羈押；本月4日地院首度開庭，范於準備程序進行中，先就被訴事實為有罪陳述，審判長聽取當事人意見，裁定進行簡式審判程序，當庭辯論終結並宣判。

起訴指出，23歲范男自2023年11月20日起，著手實施一連串詐欺行為，假冒知名建設潤泰公司董事之子，偽造帳戶餘額高達新台幣11億7302萬元截圖，也偽造冒用大千當舖負責人「秦嗣林」署押的借貸契約書，以取信被害人，2023年12月初臉書炫富，誘北市張男上鉤，謊稱需繳納雲頂建設工程款、A7重劃區富宇富御建案或北市中山區建案訂金等，誘騙投資大安區房產後已讀不回又封鎖，張至去年3月28日止遭詐551萬100元。

范男於2024年5月向台中陳姓被害人佯稱罹有白血病，將前往瑞士執行安樂死，冒充遺產信託執行人名義，透過IG佯稱須先轉帳才能取得遺產密鑰獲得信託財產，詐得6萬元提領花用。

2024年7月間，范男在宜蘭認識林姓被害人要求加碼投資比特幣，並佯稱林已獲利達11億餘元，但需交365萬元稅款，免得金流卡住或完成獲利，直到今年1月間，共詐得2582萬4700元、泰銖9.6萬及日幣44萬元，合計約2600萬元，林遲遲無法取回投資款才知受騙。

今年2月透過中間人認識桃園宋姓商人，自稱是AI晶片供應商或華碩電腦股東，宣稱能夠買美國發布出口管制的AI晶片，以晶片買賣合約取信，宋於6月初共交付2500萬元現金給范的車手，范拿800萬元買2018年銀色麥拉倫720S跑車、267萬買黃金條塊又買百達翡麗名錶，製造金流斷點；宋未收到AI晶片再遭加碼千萬報警，7月11日誘出通緝犯范男，只扣得跑車、黃金及部分現金200餘萬元等贓物。

審理時，范雖認罪，表達悔意，宣稱受貪欲誘惑，但他自承犯罪所得多已用於揮霍度日。受害宋姓商人到庭氣憤表示，由於范謊稱能購買AI晶片，讓他的商務損失嚴重，正面臨5000萬美金合約必須支付10％違約金，請求法官能加重被告刑期。

辯論終結時，被告范男照著以文言文書寫犯行的懺悔文，請求法院解除羈押，以便能與被害人達成和解、彌補所犯錯誤，遭法官要求說白話文，當庭告誡「爭取減刑最重要的方式是想辦法把錢交出來，賠償才是問題核心」，同時考量他之前繳不出120萬元保證金，再次裁定准以新台幣120萬元交保，並限制住居於竹北，處以8個月限制出境處分；范仍因覓保無著羈押。

法官審酌，被告范向張姓等4人詐取財物，其中張、林及宋3人損失金額達5600萬，利用他人金融帳戶製造金流斷點，讓犯罪所得流向難追，而被告偽造「秦嗣林」簽名、指印行為也損害張及「秦嗣林」本人；考量犯後態度、檢察官具體求刑內容、受害者意見、卷內無證據顯示已賠償受害者損失、被告自承犯罪所得揮霍度日等情狀，各自量處3年2月徒刑，並定執行刑，本案可上訴。

