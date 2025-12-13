23歲男吻別探監女友後暴斃 警揭她舌頭下藏毒！荒唐真相曝

（示意圖非當事人／Pixabay）

德國萊比錫監獄傳出一起離奇毒殺命案，一名23歲男囚犯在會客時與女友吻別，返監後突然暴斃身亡；經警方調查才發現這對情侶試圖走私毒品，兩人以親吻方式傳遞，但男囚犯不慎吞下整包安非他命，才因服毒過量引發心臟驟停。而女子運毒和害死男友的關係近期將接受審判，恐面臨監禁和數萬元罰款。

根據外媒《太陽報》報導，事件發生在德國萊比錫監獄，死者為突尼西亞籍男子穆罕默德（Mohamed R），因涉嫌毒品交易遭羈押，尚未判刑。在今年1月2日，穆罕默德在會客時與女友蘿拉（Laura R）見面，時間到的時候兩人當眾吻別；但穆罕默德返回牢房，被室友注意到他看起來身體極度不適，卻拒絕就醫，隔日就暴斃。

經檢警調查指出，穆罕默德是因為服下過量安非他命才身亡。原來穆罕默德與女友蘿拉會客當日，女方將數公克安非他命以鋁箔包裹，藏在舌頭下成功通過安檢，隨後以熱情親吻方式，企圖運毒給男友。豈料，穆罕默德一時疏忽，把整包安非他命吞下肚，發生中毒症狀後暴斃。

法醫解剖確認，毒品包裝在穆罕默德的胃中破裂，安非他命大量滲出，導致急性中毒並引發致命性心臟驟停；雖然急救後醫師一度將他救回，但最終仍於當天下午宣告不治。

報導中透露，因為穆罕默德命案發生後，該監獄的安檢情況也受到嚴格審查。至於蘿拉因涉嫌運毒和殺人，近期將受審，恐面臨多年監禁和數萬元罰款；據悉，蘿拉與穆罕默德育有一個兒子。

