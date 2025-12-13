23歲男囚吻別女友返監後竟暴斃！警調查揭「離譜真相」 她恐遭審判

23歲男囚「吻別」女友返監後竟暴斃！警調查揭離譜真相。示意圖／取自photoAC

德國萊比錫監獄發生超荒唐事故！一名23歲男囚犯在會客時與女友吻別後返監，突然暴斃身亡。經調查發現，兩人企圖以親吻方式走私毒品，但男囚不慎吞下整包安非他命，引發急性中毒及心臟驟停。女友涉運毒與間接害死男友，目前即將面臨審判。

事件經過

根據《太陽報》報導，死者為突尼西亞籍男子穆罕默德（Mohamed R），因涉嫌毒品交易被羈押，尚未判刑。1月2日，穆罕默德在監獄會客時與女友蘿拉（Laura R）見面，結束會客時當眾親吻道別，返回牢房後，室友注意到他神情極度不適，但他拒絕就醫，隔日便突然暴斃。

毒品走私手法與意外中毒

檢警調查指出，蘿拉當日將數公克安非他命用鋁箔包裹藏於舌下，成功通過安檢後，試圖透過親吻將毒品交給穆罕默德，沒想到穆罕默德不慎將整包毒品吞下，導致中毒症狀迅速惡化，引發致命心臟驟停。

法醫確認死因與後續處理

法醫解剖結果顯示，毒品包裝在穆罕默德胃中破裂，安非他命大量釋出，導致急性中毒並引發心臟驟停。雖經急救一度恢復生命跡象，但最終於當日下午宣告不治。蘿拉涉運毒及間接害死男友的責任，目前將面臨審判，恐遭監禁及數萬元罰款。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



