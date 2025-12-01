23歲男拒酒測還嗆「叫你們隊長來」 警拔槍喝斥

警拔槍喝斥駕駛下車。（圖／翻攝社會事新聞影音）

台北市東區商圈附近，員警攔查沒繫安全帶的轎車駕駛，過程中還聞到酒味，懷疑有酒駕情形，但駕駛不僅拒絕酒測，還想繼續開車離開！過程中甚至拿手機對警方錄影，出言挑釁叫囂，大喊「叫你們隊長來」，就怕發生危險，員警依法使用強制力，拔槍喝令駕駛立刻下車！

警拔槍喝斥駕駛下車。（圖／翻攝社會事新聞影音）

這起事件發生在台北市捷運忠孝敦化站附近路口。當時曾姓駕駛載著朋友從酒店離開，因為沒有繫安全帶被員警攔查，同時警方還聞到車內有酒味。警方表示，當時駕駛拒絕配合酒測，還想繼續開車離開，為避免發生危險，員警才會拔槍喝斥。

廣告 廣告

在攔查過程中，23歲曾姓駕駛不斷出言挑釁，聲稱警方要送臨檢異議單，還質問員警有沒有看過法院判決。警方明確回應不需要臨檢異議單，並說明這不是臨檢站。乘客也在旁邊幫腔，一度要求穿制服的員警出示證件。

警方多次清楚告知駕駛拒測的後果，但他仍不配合。員警表示已經明確告知要對駕駛實施酒測，但駕駛堅持拒絕，還挑釁地說「你敢實施強制力嗎」，並要求警方「叫隊長來」。在駕駛持續拒絕配合的情況下，員警依法使用強制力，拔槍並打開車門將駕駛拉下車。

整個過程中，駕駛和乘客都持續用手機錄影，乘客不斷重複要求警方出示警員編號。警方將人帶到路邊後，也展示了制服袖子上的警員編號。最終，曾姓駕駛則因拒絕酒測被開出18萬元罰單。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

更多 TVBS 報導

毒駕3分鐘現形！唾液快篩全上路 警揮神器直擊駕駛吸毒瞬間

員警開自己罰單！不打方向燈罰1200元 南警自身經驗當教案

2車追撞再連環撞7機車！7人受傷送醫 10歲男童手骨折

台中男酒醉砸警「左臂見血縫兩針」 遭壓制上銬

