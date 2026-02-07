23歲男星為走演藝圈逃家3次！「住圈內姊姊家半年」 她爸爸還幫付大學費用

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

今年僅23歲的嘻哈歌手8lak於今（7）日晚間在台北舉行「你最近過得好嗎？」演唱會，下午接受媒體受訪時，8lak自爆為了做音樂逃家3次，還曾經住在一位姊姊家裡，姊姊的爸爸對他超級好，還付了他大一時候的新生費用。

8lak於今晚在台北舉行演唱會。（圖／益極娛樂提供）

8lak對於舉行出道以來首場演唱會，坦言心情很緊張，已經出道6年的他，踏入演藝圈其實面臨家庭革命，媽媽嚴厲反對，當時他為了做音樂還因此離家出走，「我離家出走3次，第一次跑去製作人哥哥家，警察還密我IG，他跟我說『你的歌很好聽，但是趕快回家』。」後來有一次是住在一位圈內姊姊家半年，那位姊姊的爸爸也對他很好，甚至幫他付了大一的新生費用，後來他也還清了費用。

聊起感情狀態，8lak透露有一個固定的曖昧對象，已經曖昧4、5年，今天的演唱會除了會唱給爸媽歌曲外，要唱給這個女生很多首歌。此外，受訪時他自爆隱疾，不僅有地中海型貧血，還有紅血球相關疾病，所以不用免服兵役，「就像我今天早上去跑步，我沒吃東西就出門，我跑到一半就超暈，所以就撤腿不跑了。」

8lak於今晚在台北舉行演唱會。（圖／益極娛樂提供）

