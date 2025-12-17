23歲男稱「不想活」！9分鐘殺害2人悠閒唱歌 竟辯有精神疾病
今年1月，一名29歲女子搭乘公司電梯，未料進電梯後，遭到一名23歲素不相識的陸姓男子砍殺，另名同事也因此重傷，經調閱監視器，陸男短短9分鐘就砍了2人，還在電梯裡聽音樂唱歌；事發當天警方隨即逮到人，當時陸男稱自己有精神疾病，未料進行2次鑑定，才發現根本沒有所謂疾病，家屬得知消息悲慟道，只求兇手遭判死刑。
根據《瀟湘晨報》報導，李姓女子表示，今年1月5日晚間8點20分，其29歲妹妹搭乘公司電梯，未料進入電梯後，陸男隨即持刀殺害，妹妹背部、頭部、頸部遭砍，最致命的勁動脈受創，最終搶救不治，其同事上前制止也不幸被砍傷。
經調閱監視器，發現陸男短短9分鐘傷害2人，還在電梯中播放音樂唱歌；警方獲報隨即出動百名警力，於當晚逮到人，不過陸男製作筆錄時，向警方稱「自己不想活了，找人抵一命」，更令人氣憤的是，陸男與死者及其公司也沒有任何糾紛。
李女指出，事後陸男聲稱自己患有「精神疾病」要求申請鑑定，因此於7月及10月進行檢測，不過10月第2次鑑定發現，陸男涉案時無精神病，被評定為「完全刑事責任能力」；李女透露，事實上兇手曾坐過2次牢，未成年時被關了9個月，2021年再判刑3年，於2024年11月底出獄，未料才過了1個多月，就殺害了妹妹。
李女表示，日前已被檢察院告知，案子將進入公訴階段，雖然開庭有進一步發展，不過李女認為，每當想起一次妹妹的遭遇「心都在滴血」，難以高興起來，只希望兇手可以被判死刑。
★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
