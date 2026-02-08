23歲男超車不慎！擦撞7旬夫婦 幸無生命危險

高雄市 / 綜合報導

高雄一名23歲陳姓男駕駛，7日下午四點多，開車行經苓雅區武慶三路，疑似想要超車，往外側偏移，不慎擦撞，騎乘機車的74歲李姓男子，造成騎士及後座74歲李姓女子，連人帶車倒臥地面，好險送醫後沒有大礙只有擦挫傷，警方表示，雙方沒有酒駕情形，詳細肇因待釐清。

監視器拍下，一輛黑色轎車，行駛過程，往右稍微撇了一下後，直行的機車，被撞倒，騎士及後座乘客連人帶車慘摔路面，滾了幾圈，甚至車輛還滑行一小段，差一點波及一旁行人，這驚險過程，目擊民眾嚇傻，PO文寫下「超車也太狠了」。

廣告 廣告

記者VS.目擊民眾說：「(撞一聲很大聲)，很大聲(有嚇到嗎)非常的害怕，(有人去擋住嗎)有，旁邊有擋住，那台開車的有回來接受警察的筆錄了，(有肇逃嗎)他沒有肇逃，車禍的那，摩托車兩人就是躺在地上，但是我看他們還是有在，手腳都還是會動。」

事故地點，就在苓雅區武慶三路，7日下午四點多，23歲陳姓男駕駛，行駛過程，疑似想要超車，就在往右偏移過程，撞上行駛中機車騎士，造成74歲李姓男子，及後座74歲李姓女子，多處擦挫傷。

苓雅分局三多路派出所所長徐俊煜說：「李男及李女，多處擦挫傷，送醫治療意識清楚無大礙，本案無人酒駕，警方到場查訪周遭初步分析事故，原因為陳男違反道路交通安全規則，駕駛人應注意車前狀況及兩車併行之間隔。」好險騎士及乘客，兩人送醫後，傷勢沒有大礙，也沒有酒駕情形，詳細事發原因，還有待進一步調查釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

4車撞一團！軍車疑超車不慎擦撞轎車 後車急閃也肇事

阿里山公路驚魂！工程車超車 「擊落」遊覽車後照鏡

高雄2機車擦撞燒成火球 鳳山巷口事故1死1傷

