23歲當社區保全！他傻眼「念大學有啥用？」 內行人揭背後目的

許多人出社會求職時，大多會選擇自己喜歡的工作，不過許多職位可能會有學歷要求。一位網友表示，社區近日換了一個新保全，讓他相當意外的是，新保全是一位年僅23歲的大學畢業生，讓他忍不住好奇，「23歲就來幹保全？那念大學有啥用？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛認為，職業不分貴賤，且很多年輕人從事保全可能是另有規劃，不管是考國考、公務員、玩股票或是房東收租，對保全來說都相當方便。

原PO在PTT發文指出，他發現有個社區最近換了一位新保全，而且還是年紀只有23歲的大學畢業生，讓他認為讀到大學畢業不該屈身於此，「23歲就來幹保全？那念大學有啥用？人生就這樣了？卦？」

對此，許多人紛紛回應，「人家正正當當工作不偷不搶」、「薪水跟一般職業差不多，當然選保全」、「提早躺平」、「他只是選擇一個錢多事少離家近的地方」、「念大學本來就沒用，除非你是頂尖學校，出來薪水都一樣，那有些人會選輕鬆的做」、「保全只是工時長，薪水可不低」、「少走40年彎路」、「進可攻退可守的職業，只要不要大夜班顧到有靈異事件的地方」。

不少人則分享身邊保全的案例，「真有知道家裡當房東，等繼承跑去當保全的」、「認真回，我有考國考的跟家裡收租金的朋友當過保全」、「家裡是房東幹保全的真的不少，這年頭的小孩家裡窮困的並不多」、「我家夜班保全就是這樣，但他股利沒到上百萬就是了」、「保全是玩股、考公務員用的」。

