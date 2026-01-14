23歲網紅骨癌截肢「獨自簽下6次手術」媽媽嫌她是拖累！

23歲大陸網紅夏夏是骨癌患者。（圖／奇蹟夏夏 抖音）

大陸一名23歲網紅夏夏是骨癌患者，長期透過社群平台分享自己的抗癌日常，近日再度引發大量關注。她在最新影片中透露，體內癌細胞近期再度擴散，已轉移至肋骨與胸膜，意味著新一輪治療與手術即將展開。年紀輕輕卻一次次獨自面對生死關卡，她的近況讓不少網友直呼心疼。

夏夏18歲那年被診斷出罹患骨肉瘤，當時正值準備高考，卻因右腿反覆劇痛，甚至在考場上痛到昏倒，送醫檢查後才發現病情嚴重。醫師評估認為，截肢是降低復發與轉移風險的必要選擇，19歲那年，她親自簽下手術同意書，接受右腿截肢。如今23歲再度面臨多處轉移，這5年來，她歷經多次大型手術與化療，6次手術皆由自己簽字決定，每一次都是獨自承受，只為換取繼續活下去的機會。

比起病痛本身，更令人鼻酸的是她幾乎沒有家人陪在身邊。夏夏透露，確診後父親從未到醫院探望，母親也在她生病一年後與她斷了聯繫，甚至直言她「拖累家庭」，讓她不得不提早學會獨立，自己籌錢買假肢、安排治療行程。上海市第一人民醫院骨腫瘤科表示，自2023年接手治療以來，她已完成10次化療與2次手術，醫護人員回憶，初次見到她時，她戴著假肢、拄著拐杖，卻仍獨自拖著行李箱走進醫院，畫面令人心疼，也讓人由衷敬佩。

23歲大陸網紅夏夏抖音年齡寫「100歲」，這是她最大的願望。（圖／奇蹟夏夏 抖音）

然而，抗癌之路仍未結束。近期檢查顯示，癌細胞已轉移至胸膜，夏夏目前正評估後續治療方案，可能需接受肋骨與胸膜切除手術。儘管身體明顯疲憊，她仍努力保持樂觀，在影片中感謝一路相助的醫護人員，以及途中幫忙推輪椅的陌生人。她在社群帳號中將年齡填寫為「100歲」，這也是她最大的願望。

