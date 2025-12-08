23歲賊男扮女裝闖興大社辦行竊！ 警埋伏住處成功逮人

台中一名23歲陳姓男子，因無業缺錢花用，男扮女裝闖入中興大學校內的社團辦公室行竊，學生發現後報警，警方經過蒐證埋伏，終於將人逮捕，還發現他是名身揹4條通緝的通緝犯。

男子闖入校內偷竊，偷走價值近14萬財物。圖／台視新聞（資料畫面）

男子行竊過程全被學校內的監視器拍下，當時他頭戴棒球帽、穿著帽T出現在走廊上，隨後就打開社辦的門溜進去開始大肆搜刮，一共偷走學生社費、2台相機、底片以及4台筆電，一共價值近14萬財物。事後學生報警，警方調閱監視器，發現竊賊犯案後騎乘腳踏車離開，為了躲避查緝還刻意男扮女裝。

原來陳姓竊嫌有多項竊盜前科，還揹有4條通緝案在身上。警方經過多日埋伏，終於在他住處附近將人逮捕，並起獲他偷來的贓物，但錢已經被他花光，警方訊後也依竊盜及通緝等案移送地檢偵辦。

警方訊後也依竊盜及通緝等案將男子移送地檢偵辦。圖／台視新聞

台中／綜合報導 責任編輯／網路中心

