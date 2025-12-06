23歲重機環島8天「腳尖抬不起」：醫揭關鍵原因不是累，是腰椎出事了

23歲男騎車環島後腳尖抬不起，經密集治療兩個多月逐漸恢復正常。（圖片來源／freepik）

23歲的林先生，近期忽然間右腳無力，腳尖無法往上勾，診所醫師建議至醫院進一步安排神經傳導暨肌電圖檢查，於是轉介至臺北市立聯合醫院中興院區復健科。

林先生前往診間說明來意，復健科主任武俊傑問起原因，林先生表示，他騎機車環島8天，每天騎車7-8小時以上，返家後即發現右腳尖無法抬高，走路時感到右腳乏力，但並無腰痠背痛現象。

醫師進行臨床檢查時發現，右腳踝背屈動作（腳尖往上勾）肌力為2分（正常應為5分），但右腳踝蹠屈動作（腳尖往下壓）為正常，踮腳尖走路亦可，感覺神經輕觸檢查顯示，右下肢腰椎第五神經節分布位置感覺較差。綜合臨床檢查及病史判斷，高度懷疑為第五腰椎椎間盤突出壓迫神經導致急性神經根病變。醫師除立即安排神經傳導檢查及腰椎磁振造影(MRI)外，也向病人詳細說明病因，並強調在等待檢查的同時，應立刻開始實施治療更為重要。

臺北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑指出，椎間盤突出壓迫神經並非老年人的專屬疾病，在3C產品盛行的今日，年輕族群因長時間久坐或姿勢不良而明顯增加，門診病例較十年前增加約2至3成。

此案例中，患者病人每日長時間騎乘重機且身體前傾，姿勢更為不良，腳尖無法抬起也可能與腓神經壓迫有關，但依病人騎乘姿勢推測，腓神經受壓機率較低，武俊傑指出，若待所有檢查結果出爐才開始治療，可能錯失黃金治療期，因此詳細解說後，立即執行腰椎牽引治療，初期配合口服類固醇及非類固醇抗炎藥（俗稱消炎藥）及肌肉鬆弛劑藥物，經過兩個多月密集治療後，症狀明顯改善，右腳力量幾乎恢復正常。

最後，武俊傑提醒民眾，應避免長時間固定同一姿勢，每30分鐘做30秒的腰椎伸展運動，平時也可從事腰部核心肌群強化運動，如瑜珈中之棒式運動，也是一種簡單又有效的日常保健方式。

棒式訓練強化腰部核心肌群（圖片來源／北市聯醫提供）

