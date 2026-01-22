23歲陸劇男神「曾合作吳謹言」被爆「交往對象超過5個」 陸狗仔「空氣爆料」被罵爆

王星越人氣高，緋聞多。翻攝王星越微博

23歲中國大陸男星王星越近年憑藉《周生如故》、《墨雨雲間》等熱播劇躍升一線小生，其沈穩演技與帥氣古裝扮相深受觀眾喜愛。然而，知名狗仔劉大錘於2026年1月21日的直播中，意外點名王星越，聲稱其私生活精彩「談過的對象超過5個」。由於爆料全程缺乏實質證據，僅憑口頭斷言，隨即在網路引發強烈反彈，網友紛紛怒批狗仔「空氣爆料」，怒斥其「開局一張嘴，故事全靠編」。

王星越被爆料交往對象超過5個。翻攝王星越微博

狗仔直播模糊表述 缺乏證據引發誠信危機

在21日的直播中，劉大錘回應網友提問時，語氣篤定地表示王星越的情史豐富，斷言「肯定超過5個」、「他真的是（談很多）」。然而，面對網友要求拿出「實錘」時，劉大錘卻刻意迴避具體姓名，全程未展示任何牽手照、聊天紀錄或同框影像。

廣告 廣告

這種「含沙射影」的模式引發大批粉絲與路人網友不滿。不少人質疑「5個」的定義極其模糊，且男演員戀愛屬個人自由，獵奇式的統計毫無意義。更有網友翻出劉大錘的「翻車」前科，指出他在2025年12月曾聲稱王安宇與關曉彤私下無交情，隨即就被公開行程證偽，導致其公信力在2026年初跌至谷底。

曾與多位女星傳緋聞 感情史成話題焦點

事實上，王星越的感情生活一直備受關注。2024年6月，他曾被傳出與向涵之、周也等女星有過戀情，當時更被網民戲稱為「APP管理大師」，暗示其緋聞對象眾多。對此，其經紀人於正曾多次闢謠，強調王星越與向涵之僅為「姐弟關係」。

王星越曾與同門師姐吳謹言多次合作，兩人在《墨雨雲間》中的火花極強，吳謹言更曾在綜藝節目中提及王星越「喜歡拉扯的感情關係」。雖然這些言論多被視為劇集宣傳或好友調侃，但狗仔此次抓準時機進行空泛爆料，顯然是想藉此引流，卻意外踢到鐵板，被指責侵犯隱私且誤導大眾。

事業如日中天 多部大製作計畫待播

儘管私生活傳聞鬧得沸沸揚揚，王星越的演藝事業並未受影響。2024年他憑藉《墨雨雲間》成優酷年冠，2026年的事業計畫更顯示出其轉型野心。除了已播出的作品，他手中的待播劇如《暴虎》、《告白》以及與白鹿合作的《唐宮奇案》均為市場高度關注的項目。

行業人士指出，此次事件再次暴露出狗仔「製造猜謎遊戲」的弊病，既消耗公眾信任，又易引發網暴。主流聲音呼籲，演員的私生活與職業能力應分開評判，公眾應將注意力回歸到其作品表現，對無實證的「空氣爆料」保持冷靜與警惕。



回到原文

更多鏡報報導

謝忻不倫戀過6年！健康崩盤「暴瘦6公斤」只能坐著睡「怕死在房間」 赴祕魯喝 400 元青蛙汁

李亞鵬自爆「因1要求」被李嫣封鎖：痛苦死了 得知女兒爆紅超震驚

「大馬流量天花板」開心與偶像一起拉屎 《生存王2》1成員曾當「金鍾國演唱會嘉賓」

「韓國最帥主廚」鄭信友抗癌12年辭世享年58歲 「料理節目先驅」生前1行為「遺愛人間」