23歲「辣模界IU」戀綜爆紅！偷曬私密內衣「正面放送」身材超暴力

有「辣模界IU」美稱的23歲韓國超人氣模特兒車宥珍（車車），與南韓國民天后IU外貌有幾分相似，在2023年參加戀愛實境節目《喜歡的話請響鈴咔！咔！咔！》（좋아하면울리는짝!짝!짝!）後迅速圈粉，甜美姣好臉蛋加上穠纖合度的魔鬼身材，讓她連續多年拿下知名內衣品牌代言，近日更是一次解放。

車宥珍不吝於大展好身材是內衣廠商的寵兒。（（圖／翻攝自IG @chayoo_jin）

近日她在社群上公開全新狂野內衣辣照寫真，再度掀起粉絲暴動。只見照片中，車宥珍只見身穿豹紋內衣搭配毛毛外套，大方展現火爆上圍，在木紋背景前自信擺拍，魅力爆棚。她也換上另一套造型躺在地上拍攝，修長筆直的美腿凹凸有致一覽無遺，畫面性感又養眼。

「辣模界IU」車宥珍是內衣廠商的寵兒。（（圖／翻攝自IG @chayoo_jin）

「辣模界IU」車宥珍身材超逆天。（（圖／翻攝自IG @chayoo_jin）

除了內衣寫真，車宥珍的身材管理堪稱教科書等級，近日她也分享到首爾街頭拍攝的新美照，身穿露背裝、小背心搭配熱褲，小蠻腰與白皙玉背完全零死角，整個人氣質又性感，滿滿福利讓粉絲直呼「辣爆！」、「這根本照片會殺人級！」、「是限制級版的IU吧？」掀起網友們熱烈討論。

