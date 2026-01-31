23 場講座、60本書、匯聚台港文化菁英 台北國際書展展開跨境閱讀對話

▲「在台灣閱讀香港」講座列表。

【記者 陳姿穎／台北 報導】為深化台港文化交流，呈現香港文學與思想的多元面貌，由財團法人臺港經濟文化合作策進會主辦、大陸委員會指導、季風帶書店承辦的「在台灣閱讀香港─書香VS座談」專區，將於2月3 日至2月8日，在台北國際書展世貿一館C1108展位隆重登場。

本活動規劃共23場主題講座與對談，邀集多位香港與台灣作家、學者與文化工作者，透過文學、思想與文化經驗的交流，展開一場跨越地域、語言與世代的深度閱讀對話。活動現場並將展示60本近兩年於台灣出版的香港作家作品，邀請讀者以閱讀為起點，透過不同視角理解香港所經歷的故事，並深化對台灣自身處境的反思與共感。

▲「在台灣閱讀香港」-書香VS座談。

「在台灣閱讀香港」專區以香港文學在流動、遷移與跨界書寫中的變化與延續為核心，從文學、影像、視覺設計、城市記憶與日常感官等多元視角出發，探討香港如何在台灣與國際文化場域中被書寫、被閱讀，並持續生成新的意義與想像。

活動期間特別規劃兩場「主題廣場」重點講座：2月3日（二）下午3：30-16：30，以「經典的未來：香港文學如何在新世代閱讀中延續」為題，邀請香港年輕作家沐羽、梁莉姿對談，分享新世代創作者如何回應文學經典；2月 5 日（四）下午4：45-5：45，則以「誰是香港作家？語言、身分與跨境文學的再定位」為題，由文學獎常勝軍廖偉棠、陳慧展開對談，深入探討當代香港文學的身分與定位問題。

▲開幕茶會資訊。

除主題講座外，書展期間每日皆安排多場專題座談，內容涵蓋移民書寫、城市記憶、政治與空間、影像與文學、飲食文化、視覺設計、出版經驗及在台港人創作經驗等議題，呈現香港文化在不同時代與場域中的流動脈絡與多樣面貌，期盼讓讀者在有限時間內，獲得密集而深刻的思想交流。

策進會表示，期望透過本次專區，讓台灣讀者不僅「閱讀」香港，更能理解香港文學如何在變動中持續發聲，並成為深化台港文化對話的重要平台。誠摯邀請關心香港文化、文學與跨境議題的讀者，於書展期間前往「在台灣閱讀香港─書香 VS 座談」專區，共同參與這場流動中的閱讀現場。（圖／財團法人臺港經濟文化合作策進會提供）