23:05宜蘭外海7.0強震「賣場貨掉滿地、玻璃碎滿地」 民眾嚇壞原地愣住

即時中心／徐子為報導

昨（27）晚間23時05分，宜蘭外海發生規模7的深度地震，台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市等16縣市震度4級以上，其中，最靠近震央的宜蘭，有一座賣場貨架上的商品因地震還掉滿地，玻璃瓶罐也掉地上碎滿地，現場一片狼藉。





根據中央氣象署地震速報，今（27）日晚間11時05分發生芮氏規模7.0有感地震，地震深度72.8公里。確切位置於北緯 24.69度，東經 122.08度，即在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域。



而在地震來襲當下，也有不少民眾仍在賣場逛街購物，民眾回憶事發當時直呼真的很搖，確有「嚇好大一跳」，當下就愣住，待在原地不動；另一位民眾同樣逛到一半也被地震嚇到，同樣也選擇待在原地觀察狀況。





