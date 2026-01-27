23.5公頃「礁溪重劃」點石成金，張勝德家族卡公辦、吃自辦手法曝光。（翻攝張勝德臉書）

宜蘭縣議長張勝德家族長年掌握議長職務，卻又承包縣內總計近60億元公共工程，引發未利益迴避質疑，張勝德則強調，一切合乎政府《採購法》規定，可以接受審視。本刊再接獲爆料，指張家在「礁溪休閒渡假區市地重劃案」藉政治權力阻擋公辦重劃，讓原屬公共利益的開發案，變成其家族獲利。

「礁溪休閒渡假區市地重劃案」遭爆是張家最具代表性的利益版圖，重劃區面積約23.5公頃，若採公辦模式，重劃後土地每坪估價50萬元，總值可達25億元，扣除約10億元工程成本，原來應有約15億元回流縣庫，作為公共設施與財政用途。 然而，縣府於2011、2016、2017年三度提出公辦重劃預算時，都遭到張勝德父親、時任議長張建榮與國民黨議員刪除，理由是應「地主自辦」，原本應屬公共漲價利益因此轉向私人開發商。 本刊掌握，根據礁溪都市計畫休閒渡假區市地重劃會第15次理事會會議紀錄，相關內容顯示土地重劃的權利轉移給實際出資者，即是時任「俊貿營造」經理人的張勝德及其建商夥伴；不僅如此，依據第11次及第24次會議紀錄，可以發現自辦重劃同樣由「俊貿營造」承包，經費達12億元。 地方質疑，張家藉由政治權力阻擋公辦重劃，先讓土地增值歸私，再由自家企業拿下工程，形成「圈地—增值—承包」完整獲利鏈，原屬公共利益的開發案，最後竟成張家雙重獲利，「如果不是議長權力做後盾，類似點石成金的操盤模式，換作任何人都難以複製。」

更多鏡週刊報導

藍提名陷亂流／新北提名卡關 侯友宜扛交棒壓力強勢介入

藍提名陷亂流1／議長轉戰百里侯包袱重 宜蘭、竹縣黑金疑雲藏提名未爆戰

藍提名陷亂流2／張勝德家族包縣內6大工程 低價搶標再追加2.48億惹議