23 Music Lab進駐高雄 1月底駁二開幕辦趴

23 Music Room自開業以來大力支持多元文化的可能。（23 Music Room提供）

作為滋養台北的重要音樂場景搖籃，精釀啤酒起家的23 Music Room自開業以來，即以開放包容的姿態，大力支持學生組織、新進DJ、舞蹈團體、酷兒社群等多元文化的可能。

即便在2025年初，圓山花博突然面臨了一場極其嚴峻的考驗。在音樂、舞蹈、藝術、媒體圈等各界好友的奔走和發聲下，23 Music Room不僅用愛和派對本質回應輿論，終於挺過經營危機之外，更讓外界看見地下文化不容撼動的團結和堅韌。

如今歷經大風大浪的23 Music Room決定將各界的愛和不滅的社群精神延伸到南台灣，在藝文氛圍濃厚的駁二打造升級版23 Music Lab。除了提供備受讚譽的新鮮精釀啤酒，23 Music Lab也會積極與南台灣的地下場景共創DIY美學的新基地。

23 Music Lab進駐高雄駁二。（23 Music Room提供）

23 Music Lab將帶著「致力打造健康多元的藝文空間，精釀啤酒和音樂聲響都只是媒介，派對成為人文交流最自在的橋樑」核心信念，讓舞曲、實驗、嘻哈、街舞等不同光譜的表演者，都能在這找到各自精彩也一起發光的舞台。

從1月30日到2月1日，23 Music Lab將邀請23 Music Room好友組織群南下，連續三天推出風格各異的開幕派對。多國背景混血出的復古DISCOCOCO、青春熱力和潮流舞曲結合的躁動NEWKIDS!NTOWN，以及致力於推廣Rocking文化的嘻關節親戚Rockdance Taiwan，將以takeover形式放送原汁原味的23精神與魅力。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

