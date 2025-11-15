230美元買剪碎的襪子？網疑蘋果手機套設計不安全！專家：這樣定價很常見





蘋果公司推出iPhone Pocket配件手機套，遭到許多網友感嘆「花230美元買一隻剪碎的襪子」，甚至調侃是「針織長筒襪」，但還是有不少人為這款日本時尚品牌三宅一生合作的創意買單，掀起科技界、設計界、以及時尚圈的注意討論。

蘋果公司表示，這款產品與日本時尚品牌「三宅一生」（Issey Miyake）合作推出的限量系列之一，靈感源自一塊布料，來自「創造一個額外口袋的想法」，該包款的「短肩帶設計」提供八種顏色，「長肩帶」有三種顏色。

時尚品牌向蘋果歷史致敬？

有些人不看好這樣的創意，諷刺蘋果粉絲「什麼都願意付錢」，對於蘋果推出該限量配件的功能性感到質疑直言：「沒拉鍊，沒支撐結構，考慮如今iPhone竊盜案如此之多，這樣的安全措施有什麼保障」，但有人持不同看法，指出230美元的售價，可能源於與「三宅一生」的合作，稱這是「向蘋果歷史致敬」。

230美元買剪碎的襪子？蘋果手機套掀議。圖片來源：蘋果官方網站

這樣定價在聯名世界很常見?



國際媒體BBC也對此報導，且訪問了社群媒體顧問兼分析師「馬特·納瓦拉（Matt Navara）」的看法:「這個定價看起來與其說是關於功能，不如說是形式、品牌與獨特性」，他也認為這類定價在奢侈時尚或設計師聯名世界並不新鮮:「對大多數消費者而言，這感覺像是蘋果在測試品牌忠誠度的極限」。

BBC也指出，三宅一生曾設計蘋果公司聯合創辦人史蒂夫‧賈伯斯標誌性的黑色高領毛衣，如今再與蘋果合作這款iPhone Pocket配件手機套，掀起科技功能性與時尚融合程度是否契合，以及價格是否實惠的關注與討論。

230美元買剪碎的襪子？蘋果手機套掀議。圖片來源：蘋果官方網站

