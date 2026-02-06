230 公分巨塔強勢加盟！ 「馬爾他巨獸」德古拉與洋基工程簽約





洋基工程籃球隊宣布簽下 230 公分中鋒德古拉，憑藉其豐富台灣職籃經驗與禁區高度，強化球隊護框能量與籃板優勢。

禁區高度天花板！德古拉重返台灣 坐鎮洋基工程內線

洋基工程籃球隊今（6）日正式宣佈，與來自馬爾他的中鋒德古拉（Samuel Deguara）完成簽約，旨在打造全聯盟最震撼的禁區防線：

豐富台籃資歷： 現年 34 歲的德古拉對台灣球場絕不陌生，曾先後效力於 P. LEAGUE+ 臺北富邦勇士、台鋼獵鷹，以及 TAT 巡迴賽的臺北野馬，對本土球風瞭若指掌。

絕對領空優勢： 擁有 230 公分 的驚人身高，德古拉的加盟將大幅提升團隊護框能量，並利用其噸位增加對抗性，為球隊創造更多二波進攻機會與籃板保障。

德古拉誓言捍衛主場：防守是首要目標，快速融入戰系

再度回到熟悉的台灣舞台，德古拉展現出高度的職業態度與使命感：

1.禁區守護神： 他強調首要任務是保護禁區，利用臂展與高度封鎖對手進攻路徑。

2.團隊至上： 除了個人禁區破壞力，德古拉也表示將透過扎實掩護為後衛群創造出手機會。

3.融入團隊： 德古拉已積極與隊友展開磨合，期盼在接下來的主場賽事中展現優勢，爭取連勝。

巨塔成形，洋基工程禁區戰力完整化

隨著「馬爾他巨獸」就位，洋基工程籃球隊的禁區深度已躍升至全新層次。這尊移動長城將如何與本土球員產生化學反應，成為球迷在下週主場主題週最期待的焦點。

