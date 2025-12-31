2300萬筆個資外洩、民眾想換身分證號遭限制？內政部澄清：非外洩源頭

全台2300多萬筆戶政資料3年前驚傳外洩，遭駭客上網兜售。駭客示意圖。路透社資料照片



全台2300多萬筆戶政資料3年前驚傳外洩，遭駭客上網兜售，事件曝光後有民眾請求更換身分證字號遭拒，決定對內政部及戶政事務所提告。《太報》今（31日）獨家揭露，內政部臨訟發布「限制令」，要求民眾須提出「院檢裁判書類」證明遭盜用，始可申請更換。對此，內政部稍早澄清，戶役政系統資安防護完善非戶政個資外洩源頭，目前身分證字號更換依現行規範辦理。

內政部今發布新聞稿，針對《太報》今日獨家報導「2300萬筆個資外洩！民眾想換身分證字號 內政部急下『限制令』」，內政部澄清聲明，有關2022年全國個人戶籍資料外洩一事，經檢調單位追查證實，並非從內政部戶役政系統洩漏。

內政部指出，戶役政系統為國家關鍵基礎設施之一，除遵循資通安全法A級機關應辦事項外，後續更辦理策略、管理及技術面的持續精進作為，包括人員定期查核、內外網實體隔離、資料落地加密儲存、存取行為日誌化、測試資料模擬化、傳輸資料代碼化、碎形及以憑證保護等機制，確保民眾個資儲存與使用安全，同時透過全天候安全防護中心監控戶役政內外網行為，以防範各種可能網路侵擾行為。相關紀錄亦長時間留存供公正、客觀的第三方每年定期或不定期辦理稽核，以確保將民眾的戶役政個資防護做到滴水不漏。

內政部說明，我國身分證統一編號係採一人一號之身分證制度，身分證字號配賦與管理應具穩定性、識別性、正確性及專屬性等公益目的，僅於發生錯誤、重複或特殊情事者可變更。

內政部指出，2017年間有個案透過藉變更身分證字號進行非法情事，內政部於2017年12月因此召開會議，調查戶所實務上受理變更身分證字號態樣，發現有部分個案係因算命師說統號不好改身分證字號情事。

內政部強調，2017年12月會議決議身分證字號，為識別個人身分之專屬代碼，不宜任意變更，僅身分證字號末碼4及含3個4以上之諧音不雅列入特殊情事及身分證字號遭冒用、國民身分證遭冒用或遭偽造者，提供院檢裁判書類，或其他特殊情事經戶所審認後可變更身分證字號。

內政部並表示，民眾個資外洩如有遭損害之具體事證，可比照提供院檢裁判書類申請變更，針對本次報導之個案已進入訴訟程序，內政部將尊重司法判決。

