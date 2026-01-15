232戰場 70％高科技產品受影響

前駐歐盟代表李淳15日表示，232條款是台灣的關鍵戰場，高達70％的高科技產品可能受影響。（本報資料照片）

美國總統川普最新簽署232條款，針對特定先進計算晶片徵收25％的關稅，前駐歐盟代表李淳15日表示，232條款是台灣的關鍵戰場，高達70％的高科技產品可能受影響，「台灣有與美方加速達成協議的壓力」。

李淳昨日出席國策院「川普執政周年與2026國際政經局勢展望」，他說，白宮公布232條款之後，台灣會有加速與美國達成協議的壓力，因為對等關稅僅影響台灣約30％的傳產出口，但台灣有7成出口到美國的高科技產品，目前是沒有繳對等關稅的，都將受到232條款25％關稅的影響。

廣告 廣告

李淳指出，台灣是否在過去半年藉由對等關稅談判，也與美國同步進行232條款的談判，相關結果可能會在接下來幾天陸續傳出消息，「若按照總統府、行政院、經貿辦的說法，台灣應該有爭取到所有夥伴裡最好的待遇。」

他進一步說明，對美談判有好幾個不同項目同時進行，且是互相牽動，確實滿困難的，這也是台灣在談判上會比其他國家更複雜的原因，包括對等關稅可不可以從20％調降到15％，還有涉及出口美國7成高科技產品的232條款，能否爭取到全世界最優惠的條件，最好是有在美國投資就可豁免、不被課關稅。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，全球半導體正式從台灣單一生產，走向在地化戰略槓桿模式，封裝測試將加速移動，半導體也將由技術競爭轉向投資深度競爭，也從防禦型矽盾，走向全球算力的深度綑綁。

川普232條款，第一階段針對較尖端產品如輝達H200等，課徵25％關稅，並保有更精準的豁免條件，但劉佩真也示警，尚未出爐的第二階段影響層面恐怕會更廣。

在時代快速變局下，劉佩真呼籲政府，在半導體物資轉換時應扮演關鍵角色，除技術維持時間差，研發根基留台灣外，也要爭取232條款第二階段實施前，讓台灣能夠納入減免稅率範圍內，確保台灣在未來持續維持全球半導體的核心地位。

劉佩真認為，川普此舉會迫使台灣半導體做重新分配，台積電封測廠恐加速前進亞利桑那州，IC設計面臨成本考驗，中小型供應鏈也會受到影響。