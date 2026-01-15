232晶片關稅25%是第一階 學者分析後續影響

▲總統川普在美國時間14日（台灣時間15日）簽署232條款半導體關稅公告，確認針對輝達（NVIDIA）H200及超微（AMD）MI325X等先進運算晶片課徵25%關稅。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國商務部在去年12月22日完成半導體進口232調查，總統川普在美國時間14日（台灣時間15日）簽署232條款半導體關稅公告，確認針對輝達（NVIDIA）H200及超微（AMD）MI325X等先進運算晶片課徵25%關稅。台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，第一階段的25%比較針對尖端產品，並保有更精準的豁免條件，而尚未出爐的第二階段影響層面將會更廣。



美國232條款措施，是依據美國的1962年《貿易擴張法》第232條規定，以調查與認定特定產品之進口是否影響美國國家安全。 美國商務部去年針對半導體啟動調查，並在去年底將調查報告提供給川普。



據川普在白宮網站聲明，經過商務部調查，認為半導體、半導體設備大量進口到美國確實危害到國家安全，而美國現有本土產能無支應國內需求，這些產品又對於美國國防、產業實力至關重要，因此將採取兩階段動作。



第一階段，將針對構成美國AI及科技基礎設施的關鍵半導體課徵25%關稅，強調這類關稅不會針對支撐美國科技供應鏈的半導體；第二階段則會等到與各國關稅談判確定後，將會針對更廣泛的半導體產品，並可以透過國外企業在美國投資比率進行不同調節。



劉佩真指出，15日生效的232條款代表半導體競爭將從技術競賽轉向為投資的深度捆綁，「這不僅是一次這個25%關稅財務上的挑戰，那麼更是強迫了全球半導體那麼在地化的一個戰略槓桿。」

第一階段雖然是鎖定像是輝達H200等尖端產品，透過比較精準的豁免清單，美方還是留有一些彈性，只要這類晶片是用於在美國AI資料中心或特定研發新創用途，即便是在台灣生產也可以免稅，這種「抓大放小」，也可以為台積電提供產能轉換緩衝期，使亞利桑那州廠在完全投產之前，還能夠穩定全球晶圓代工獲利。



而在長遠方面，劉佩真認為，美方已有釋出「最後通牒」訊號，也各國企業未來唯有加碼在美國建立超級半導體聚落，把先進製程、先進封裝落地在美國，才有辦法在第二階段有更好的關稅稅率，這將會迫使台灣半導體必須要重新分配，台積電在亞利桑那州的封測廠可能加速移動，中小型供應鏈受到影響。



她總結，台灣因應之道還是在於從防禦型「矽盾」，轉為跟全球算力運算不可分割的一個深度捆綁，從過去單一的這個「台灣唯一」，那麼轉為是一個「台美雙核心」，不僅可以避免課徵關稅，也可以是「投資換取安全」確保技術領先的一個時間差，同時確保最先進研發繼續留在台灣，海外依序分流產能。



最後，她認為政府也扮演半導體戰略物資轉換的關鍵角色，爭取第二階段實施以言，全面讓台灣能夠納入減免範圍之內，來確保台灣還還是能夠在未來持續擁有在全球半導體有一個核心的一個代表地位。



