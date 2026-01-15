232條款簽署徵25％關稅 李淳：70％半導體受影響 應加速對等協議

川普最新簽署232條款、開徵25％關稅，前駐歐代表李淳今坦言，有70％半導體受影響，台應加速與美達成對等協議。（圖／呂雪彗）

美國總統川普最新簽署232條款，針對特定先進計算晶片徵收25％的關稅，這對與美高科技互動必有影響。前駐歐盟代表李淳今日表示，232條款是台灣的關鍵戰場，有高達70％的高科技產品可能受到影響，使台灣有加速達成協議的壓力。

前駐歐盟代表李淳今日在國策研究院「川普執政周年與2026國際政經局勢展望」座談中表示，白宮公布了232條款之後，台灣會有加速與美國達成協議的壓力，因為對等關稅僅影響台灣約30％的傳產出口，但台灣仍有7成出口到美國的高科技產品，目前是沒有繳對等關稅的；這些將受到232條款25％關稅的影響。

李淳指出，台灣是不是在過去半年，藉由對等關稅談判，也與美國同步進行232條款的談判，相關結果可能會在接下來幾天陸續有消息出來，對台灣的影響可能更直接。「若按照總統府、行政院、經貿辦的說法，台灣應該有爭取到所有夥伴裡最好的待遇，所以就拭目以待。」

他進一步說明，美國的談判是有好幾個不同的項目同時在進行，而且是互相牽動，真的蠻困難的。第一個就是對等關稅，可不可以從20％調降到15％；另一個就是涉及出口美國7成高科技產品的232條款，可不可以爭取到全世界最優惠的條件，最好是有投資就可豁免、不被課關稅。

他坦言，「這兩項是同步進行，性質相互牽動，但是性質並不相同，這就是台灣會比其他國家更複雜一點的原因，我們的出口結構跟其他國家不大一樣。」

最後，李淳也提醒，台灣不應過度沉溺於台積電的亮眼表現，股價有漲有跌是定律，政府與國人不應將眼光僅鎖定在單一企業；「與其抱怨美國政策多變，不如好好的面對現在的美國」。

