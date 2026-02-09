232條款衝擊扣件業 經部祭4措施

美國目前對台關稅與對手國相當，但232條款仍讓台灣扣件產業面臨生存危機，經濟部長龔明鑫9日南下主持座談會，與9家扣件業者面對面「聽真話」。龔明鑫強調，政府將持續與美方交涉，爭取更優惠待遇，產發署啟動4大措施，包括AI模組、研發補助、高階認證、海外設館，協助螺帽等產業，切入航太與車用供應鏈。

面對業者對美國關稅的憂慮，龔明鑫指出，扣件產業受鋼鋁232條款影響，目前適用50％關稅，相較於多數產業的15％確實負擔較重。他承諾，政府除透過外交管道爭取降稅，更將在金流端成為業者後盾，「雨天不收傘」，業者若有周轉或紓困需求，可透過「馬上辦服務中心」尋求專案協助。

為拉開競爭力差距，產發署長邱求慧於會中提出四大具體輔導方案，力求從「量產」轉向「高價值」；首先是AI專屬模組，成立「扣件產業輔導團」，開發產業專屬AI模組，解決老師傅經驗傳承斷層並推動低碳化。

其次是研發補助加碼，結合設備汰舊換新補助，驅動企業導入高效能機台，強化技術升級動能。第3則是切入高階市場，透過引導業者跨足汽車、航太等高利潤領域，輔導取得國際認證，撕掉中低階產品標籤，最後則是透過國家隊行銷，鎖定科隆五金展、日本DIY展等國際大展設立「台灣館」，以國家隊形象爭取全球訂單。