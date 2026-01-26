232條款 中日韓海嘯第一排…將衝擊價值6千億美元亞洲貿易

在美國最高法院審理川普對等關稅之際，美國政府已以國安名義課徵或考慮開徵其他關稅。日本媒體分析顯示，如果全面實施，這些關稅可能威脅價值多達6,210億美元的亞洲貿易。

川普政府去年根據1962年貿易擴張法232條款，對機械、關鍵原料等產品展開14項調查。日媒分析美國2024年海關數據，中國大陸是美國所有亞洲貿易夥伴中，最容易受232條款關稅影響的國家，可能遭波及商品達1,420億美元；日本居次，暴露在232調查下的商品價值約1,070億美元；南韓以1,020億美元名列第三脆弱國家。

半導體與晶片設備

白宮歷經九個月調查後，本月對先進晶片祭出25%關稅稅率。2024年美國從台灣進口612億美元半導體與晶片設備，是美國最大半導體供應國。不過根據台美談判結果，只要赴美投資的台灣半導體業者，可享受配額內零關稅、配額外15%或更低優惠關稅，美方並承諾，無論最終稅率為何，都給予台灣最優惠待遇。

鋼鐵和鋁

川普去年先在2月對鋼鐵和鋁及相關衍生品開徵25%關稅，又在6月調高稅率至50%。美國半數鋁和四分之一鋼鐵需求仰賴進口，如果只看亞洲，大陸是最大供應國，其次是日本。

銅

美國去年8月對進口銅祭出50%關稅，該國去年消費的銅約45%從國外進口，大陸是美國最大銅供應國，亞洲第二大供應國是越南。

汽車與零件

川普去年3月對進口車、小型卡車和汽車零組件祭出25%關稅，儘管川普政府同意對日本和南韓汽車課徵較低的15%稅率，衝擊仍持續迴盪。汽車業貢獻日本10% GDP，南韓生產的汽車和汽車零件約半數銷往美國。

藥物

美國原訂去年10月1日起根據232調查，對未在該國生產的品牌藥課100%關稅，但川普政府已暫停這項計畫，尋求與大型製藥業者達成協議。2024年新加坡供應美國藥品居亞洲出口國之冠，主要是疫苗和免疫產品。

關鍵礦物

美國商務部認定進口關鍵礦物帶來國安風險後，川普本月啟動價格下限協商，但未排除課徵關稅可能性。美國12種關鍵礦物全數從海外進口，6%來自大陸。

