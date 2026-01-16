232關稅最優惠待遇 汽車零配件業：出口更有競爭力

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）台美今天清晨公布對等關稅協議，美國對台灣貨品對等關稅稅率降至15%且不疊加，台灣爭取到汽車零配件232關稅最優惠待遇不超過15%。汽車零配件台廠指出，爭取到232關稅最優惠待遇，對台灣汽車零配件產業來說是好事，出口更具競爭力。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

廣告 廣告

除半導體關稅優惠待遇外，工作小組指出，台灣也成功爭取到汽車零組件、木材家具、航空零組件（其中的鋼、鋁、銅衍生品）等多項232關稅最優惠待遇，且針對美方未來可能新增進行232調查的品項，台美雙方也已議定將建立持續諮商最優惠待遇的機制。

美國商務部公布美台協議內容指出，美國對台灣貨品對等關稅稅率為15%，美國貿易擴張法第232條款（Section 232）之下的台灣汽車零配件、木材及衍生產品，不超過15%。

汽車零配件廠東陽接受記者採訪指出，大部分汽車零配件出口至美國關稅屬於232條款範圍，5月3日課徵25%關稅，加上原關稅2.5%，大部分汽車零配件輸美關稅疊加約27.5%，而日本、歐洲、韓國輸美關稅為15%。

東陽指出，台灣爭取到232關稅最優惠待遇降到15%，對於台灣汽車零配件出口來說，更具競爭力。東陽說明，美國市場占集團合併營收比重約5成左右。

東陽總裁吳永祥表示，集團目前售後市場維修件（AM）接單正常，持續努力做到無法被取代的本業競爭力，續關注競爭對手的動向。

在美國布局，東陽說明，德州廠作為北美市場關鍵據點，持續擴廠與升級產線，強化北美在地化快速補貨供應系統，拉近與客戶距離，穩固AM市場地位。

汽車傳動系統製造廠和大接受記者詢問表示，台灣汽車零配件232條款關稅降到15%，對和大集團來說是有利的發展。觀察出口美國市場比重，和大指出，美國市場占比約6成多。

車燈大廠堤維西接受記者電訪指出，232條款關稅降至15%，「當然是好事」。

堤維西董事長吳國禎重申，繼續布局美國底特律新廠，供應當地原廠製造商（OE）客戶，北美原廠委託製造件（OE）市場布局以底特律新廠為核心，目前未規劃在墨西哥或加拿大設廠。

堤維西表示，布局美國OE件新廠，因應客戶在COVID-19疫情後短鏈供應趨勢、以及俄烏戰爭等地緣政治影響，在主要市場供貨，可縮短物流時間成本，增加在地供應能力。（編輯：楊凱翔）1150116