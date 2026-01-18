232 條款豁免到手！台灣晶片免稅制領先全球 南韓政府緊急因應

國際中心／程正邦報導

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署大使葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處大使俞大㵢（圖／行政院提供）

台美貿易談判近日取得歷史性突破，台灣正式獲得美國《貿易擴展法》第 232 條款下的半導體「最惠國待遇」，成為全球首個在晶片領域取得此類關稅豁免的國家。除了對等關稅定於 15% 且不重疊計算外，台灣在汽車零組件、木材等關鍵項目亦取得盟國優惠。此一結果令南韓產官學界大感震撼，青瓦台緊急召開會議，試圖化解被台灣「超車」帶來的競爭劣勢。

行政院副院長鄭麗君與美國商務部長Howard Lutnick會面。（圖／行政院提供）

以投資換豁免：台灣開創「產量掛鉤」免稅新模式

根據美國商務部揭露的協議細節，台灣企業在美國投資設廠將直接與關稅優惠連動。具體規範包括：在美興建晶圓廠的台廠，可進口相當於產能 2.5 倍的晶片或設備享有免稅。已設廠投產的業者，則可在新增產能 1.5 倍的範圍內，享有免繳 232 關稅的待遇。

此次臺美雙方透過協商，達成包括「臺灣對等關稅 #調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得 最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等多項目標，臺灣產品出口美國未來關稅 將與對手國(如日本、韓國)一致或更優惠，為我國傳統產業輸美創造有利競爭條件。（圖／經濟部提供）

這種「產量掛鉤關稅豁免」機制，不僅確保了台灣半導體在美國市場的競爭力，更實質性地鼓勵台廠加碼赴美投資。對美國而言，這達成了產業鏈回流的目標；對台灣而言，則是將技術領先轉化為實際的談稅紅利。

南韓緊急應變：青瓦台喊話「不比台灣差」

眼見台灣取得優厚待遇，南韓媒體連日以「震撼」形容此事。南韓總統府雖然對外宣稱，美方已口頭承諾南韓的待遇「不會低於他國」，並強調將爭取與三星、SK 海力士在相同立足點競爭。

然而，南韓業界對於「聲明式承諾」深感不安。與台灣確定的條約相比，南韓目前的談判籌碼顯得相對被動。特別是台灣業者承諾的 2,500 億美元投資多由企業自主規劃，而南韓則被要求配合美方指定的造船等戰略項目，投資彈性受限，讓南韓企業憂心能否複製台灣的成功模式。

南韓總統李在明長袖善舞，和中美日領袖關係良好，曾開箱大秀川普致贈的黃金鑰匙。（圖／翻攝自X平台 @Jaemyung_Lee）

川普個人化協商：不保證一視同仁的關稅壓力

美國總統川普（Donald Trump）已明確表態，半導體關稅將採取「個別國家、個別協商」原則，這意味著台灣的免稅標準並非全球通用模板。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）更拋出重磅威脅：若外國晶片業者不加大在美生產力度，最高可能面臨 100% 的懲罰性關稅。

台積電16日舉辦2025年第一季法人說明會，台股大漲。（圖／台積電提供）

韓媒分析，雖然目前南韓強項記憶體晶片尚未成為主要標的，但隨著川普政府將關稅視為談判籌碼，三星電子與 SK 海力士在美國市場的生存空間正受到擠壓。在先進製程追趕台積電的同時，南韓還得在外交經貿戰場上苦思對策，以防在美中台的晶片三角賽局中被邊緣化。

