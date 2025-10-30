234旅砲兵火力打擊對抗542旅 「陸勝一號」夫妻檔聯手上陣

陸軍542旅出動CM34雲豹裝甲車（裝步戰鬥車）於「陸勝一號」旅對抗操演中建立防禦陣地，並朝路口及開闊地等高風險區域實施警戒射擊，模擬將城鎮、鄉村地物納入防線，驗證建立防禦縱深。青年日報



僅次於漢光演習的陸軍年度大型旅級實兵對抗演練「陸勝一號」今天（10/30）進入第6天，日前依據統裁部下達的狀況，542旅與234旅在雲林、嘉義一帶演練「攻守易勢」，今天兩軍在雲林元長一帶交鋒。而轉換為攻擊軍的234旅，由砲兵部隊模擬掩護主力部隊撤退及攻擊，實施火力支援打擊轉為防守方的542旅，並且迅速轉移陣地。特別的是，234旅砲兵營砲兵營吳軒豪上士、與營部連林曉筠中士是「夫妻檔」同場上陣，成為本次陸勝一號實兵操演人員中最受關注的亮點。

為了驗證戰備訓練成效，陸軍「陸勝一號」對抗操演從25日正式啟動後，扮演「甲軍」的北部六軍團的542旅依據攻守狀況持續往南推進，27日與扮演「乙軍」的十軍團機步234旅在彰化大城一帶激烈交戰，雙方也分別出動航特部601旅的AH-64E阿帕契攻擊直升機與602旅的AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機協同地面部隊作戰。

陸勝一號操演，陸軍542旅特戰分遣隊225.10.28演練敵後滲透，攻擊敵通信、補給要點，展現遲滯敵軍的防衛能力。青年日報

「攻防易勢」實兵對抗階段，陸軍裝甲542旅派遣CM34裝步戰鬥車等各式車輛進行警戒射擊，並由特戰分遣隊演練敵後滲透，驗證防禦部署能力。此外，機步234旅操作105榴彈砲，實施火力支援打擊演練，並依狀況推演進行各項戰術動作，展現臨戰應變能力。

而依據演習「統裁部」下達狀況誘導，28日持續進行「攻防易勢」實兵對抗階段，234旅主力部隊向南轉移，因此甲乙兩軍在雲林、嘉義一帶對抗，542旅CM32、CM33、CM34雲豹裝甲車（裝步戰鬥車）及CM11戰車等各式車輛，實施警戒射擊、防禦部署與隱蔽偽裝等課目。

應對542旅的機械化攻勢，234旅也不甘示弱，運用砲兵營105公厘口徑榴彈砲，演練火力支援打擊、陣地轉移等，藉以驗證砲兵部隊火力投送與協同能力。

在演練「攻守易勢」的操演過程中，542旅因戰況推演，依據統裁部下達指令轉為「防禦方」，因此542旅機步連官兵駕駛CM32、CM33、CM34裝步戰鬥車建立防禦陣地，並朝路口及開闊地等高風險區域實施警戒射擊，模擬將城鎮、鄉村地物納入防線，驗證防禦縱深建立與應變能力。

此外，542旅的特戰分遣隊，同步演練敵後滲透，官兵乘坐特戰突擊車實施機動，並演練攻擊敵通信、補給要點，展現遲滯敵軍的防衛能力。

陸軍234旅砲兵營砲2連吳軒豪上士（右）、營部連林曉筠中士夫妻檔，聯手參與「陸勝一號」旅對抗演練。照片：青年日報記者林睿奕攝

應對542旅的抵抗，擔任攻擊軍的234旅，則發揮火力打擊實力，由砲兵部隊模擬掩護主力部隊撤退及攻擊，實施火力支援打擊演練，並依指揮與協同程序進行各項砲操動作。隨後，依狀況推演實施陣地轉移，以降低敵偵獲的風險，有效驗證軍事戰技與專業。

特別的是，陸軍234旅砲兵營中的砲2連觀測士吳軒豪上士，與同營的營部連營部連有線電架設士林曉筠中士是夫妻。兩人本次聯手投入「陸勝一號」操演，在操演空檔接受青年日報訪問。吳軒豪表示，夫妻能在同單位服務，他相當珍惜，平時除了生活上相互關心、照顧，工作訓練方面也透過經驗傳授分享，彼此相互交流。

234旅營部連有線電架設士林曉筠中士說，雙方家人都十分支持他們從軍的決定，而丈夫嚴謹踏實的做事態度，也深深影響著她，儘管訓練辛苦，但有他力挺，不僅可以隨時請益與交流，更可相互扶持，夫妻攜手衛國，彼此都相當珍惜。

