【234旅砲兵營基訓】夜間實彈射擊 驗證全天候火力支援效能

記者王子昌／彰化報導

陸軍聯兵234旅砲兵營基地營教練昨日實施105公厘榴彈砲夜間實彈射擊，官兵們先後完成戰術機動與砲陣地構築，並在昏暗環境中運用燈號、手勢傳遞指令，完成重要目標防護射擊，展現砲兵部隊全天候火力支援效能。

為強化砲兵部隊作戰能量，234旅砲兵營昨日在陸軍砲兵部隊測考中心北岸砲陣地，實施105公厘榴彈砲夜間實彈射擊，依據想定狀況執行指參作業、命令下達、戰術機動、砲陣地佔領、射向賦予等階段，並接續進行「重要目標防護射擊」課目，期透過實戰化訓練要求，驗證官兵在夜間視線不佳狀況下的射擊能力。

挺進班依令先行機動至戰術位置，完成陣地偵察、選擇、佔領後，評估場地是否適合火砲放列、開設指揮所等設施位置，並完成砲位選定，隨後戰砲隊抵達砲陣地，官兵手持圓鍬、十字鎬展開「駐鋤坑」挖掘作業，穩固各門砲架，確保射擊穩定度，並實施彈藥領取、檢查與結合，演練不發火狀況處置程序，強化射擊安全與臨機處置能力。期間，通信人員全時待命，確保通聯暢通，待令實施射擊任務。

伴隨太陽西沉，夜幕迅速籠罩陣地，瞄準手在微弱光線下精準搖動高低機及方向機，調整火砲射擊角度，裝填手則同步推彈入膛，完成實彈射擊前準備工作。隨著發令所射擊命令下達，砲長迅速大聲複誦，發射手果斷猛拉火繩，頃刻間火光四射，砲彈瞬間迸發，震撼砲聲響徹訓場，展現砲兵部隊夜戰能量與衛國決心。

234旅砲兵營基地營教練夜射，展現砲兵部隊全天候火力支援效能。（記者王子昌攝）