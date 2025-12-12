2397隻黃金獵犬擠爆阿根廷！「黃金浪潮」超大型狗聚刷新世界紀錄

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，本周一湧入上千隻黃金獵犬，巴勒摩森林公園（Bosques de Palermo Park）化身「金毛海洋」，場面壯觀可愛。這場名為「黃金浪潮」（Golden Wave）的超大型狗聚源自社群媒體號召，短時間內迅速擴散並獲得爆量響應，主辦單位統計，共有2397隻黃金獵犬出席，刷新全球單一地點聚集最多黃金獵犬的紀錄。

活動現場聚集各年齡層的金毛，有在草地上翻滾的幼犬，也有戴著耶誕帽、緞帶或身穿可愛服飾的成年狗狗，飼主們則一邊拍照、一邊享用當地的瑪黛茶，宛如一場溫馨的戶外嘉年華。

活動發起人杜沛瑞（Fausto Duperre）表示：「我們正在見證歷史性的一刻。這種規模前所未見，我相信我們已經超越溫哥華的紀錄。」他透露，現場共有10名志工負責逐一確認出席犬隻數量。

經統計，主辦單位宣布共有2397隻黃金獵犬參與，成功超越去年加拿大溫哥華所創下的1685隻，成為全球單一地點聚集最多黃金獵犬的全新紀錄。杜沛瑞興奮地說：「毫無疑問，我們做到了。這真是歷史性的一刻。」

