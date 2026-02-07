24位藝術家齊聚屏東 「藝起傳愛」聯展展現藝術與善的力量

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 迎接馬年到來，社團法人翔鳳慈善關懷協會舉辦「藝起傳愛～2026翔鳳會員藝術聯展」，自1月31日起至4月5日止，於佛光緣美術館屏東館第二展覽室展出，並於2月7日上午舉行開幕式，邀請民眾走進美術館，在欣賞藝術之餘一同為公益盡一份心力。

▲翔鳳慈善關懷協會舉辦「藝起傳愛～2026翔鳳會員藝術聯展」。（圖／記者范家豪）

今年適逢生肖馬年，象徵奔放、堅毅與不斷前行的精神，本次展覽以駿馬為主視覺，寓意藝術如馬蹄奔馳，在人心與時間中留下深刻印記。藝術家們以創作為志、以行動傳愛，展現藝術結合公益的溫暖力量。

▲國寶級書法家林娜的書法作品「藝起傳愛」。（圖／記者范家豪）

本次聯展集結翔鳳慈善關懷協會24位會員藝術家共同展出，包括理事長陳秀鳳、高師大前校長吳連賞，以及多位高雄市藝文團體理事長與藝術家。展出作品涵蓋水墨、水干、書法、油畫、水彩、粉彩、攝影及複合媒材，並延伸至陶藝、玻璃藝術與銀壺工藝等立體創作，題材橫跨自然、人文與生命關懷，呈現豐富多元的藝術樣貌。

▲高師大前校長吳連賞的書法作品「馬到成功」。（圖／記者范家豪）

翔鳳慈善關懷協會長期關注弱勢家庭孩童，推動急難救助、清寒學生獎學金、「生命樹」助學金，以及藝術欣賞與品德教育等公益行動。本次聯展中，藝術家作品若蒙收藏，將捐出至少五成所得作為慈善公益經費，讓藝術成為實際助人的力量。

▲翔鳳慈善關懷協會理事長陳秀鳳頒贈感謝狀給屏東佛光講堂住持法師。（圖／記者范家豪）

理事長陳秀鳳表示，感謝佛光緣美術館屏東館王惠蓮主任及志工團隊的全力支持，讓公益藝術聯展順利舉行，期盼透過藝術傳遞善意，陪伴孩子平安成長，形成善的循環，讓社會更加溫暖和諧。