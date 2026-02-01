24個羊編？嘉南羊乳公關災難 網怒：三麗鷗才應該提告
即時中心／林韋慈報導
嘉南羊乳近日捲入Threads「代操」風波，社群小編「羊編」原本出面澄清「無代筆」，強調帳號由本人親自經營，未料總公司卻在1月31日發布聲明力挺行銷公司與「美樂蒂小姐」，並揚言不排除對抹黑者提告，引起網路譁然，粉絲數更出現雪崩式下滑。公司雖然火速刪除聲明，改發出一篇羊編口吻的文稿，但有網友認為，羊編最新發文的遣詞用字與「先前的羊編」不同，質疑「羊編可能已換人」。
嘉南羊乳公關翻車
嘉南羊乳近年積極轉型，靠著在Threads以幽默風格走紅的「羊編」吸引大量年輕粉絲，粉絲人數。不料，一家行銷公司日前在Threads發文，自稱協助嘉南羊乳「代操」，並將帳號當作成果案例展示，貼文曝光後立刻引發輿論。
對此，羊編在1月29日晚間發文澄清，表示Threads上的貼文與留言全由本人操作，並無外包，雖然公司與行銷團隊有合作，但對方僅負責視覺發想與圖片設計，是否使用、如何呈現，皆由他本人決定；他也強調自己是嘉南羊乳員工，非行銷公司人員。
事件延燒 三度刪掉聲明
事件延燒後，該行銷公司將帳號轉為私人、相關貼文也已刪除。然而嘉南羊乳總公司卻在1月31日發聲明，力挺長期合作的「開啟行銷」與「美樂蒂小姐」，並指網路上出現惡意攻擊與不實言論，不排除採取法律行動。此舉被網友解讀為「公司聯手廠商打壓自家小編」，厭惡指數再度升高。聲明曝光後引發更大反彈，嘉南羊乳隨即將該文下架。
羊編也於今（1）日凌晨再度發文「救火」，表示自己並未被開除，看到老闆的聲明時也相當震驚，但表示公司已加了牧草（加薪）。他以角色語氣道歉，稱將替「羊老大」向大家致歉，並以玩笑方式形容「已對行銷公司進行懲罰」。同時也解釋，自己是待在嘉南羊乳多年的「老羊」，因為喜歡在Threads與網友互動，才會常在深夜出沒。
最新發文引24個羊編質疑
不過，該篇貼文再度引發質疑。許多網友指出，新文遣詞與過往風格不同，格式過於像AI，甚至懷疑「羊編已經換人」，有人稱陷入24個羊編（引用知名精神分裂小說《24個比利》）疑雲，甚至表示「如果被逼就眨個眼」、「誰知道你羊皮下面是美樂蒂還是誰」、「以前都叫老闆，現在怎麼變羊老大？」、「這看起來像主管用AI模仿發文」。
除了指出新的聲明看起來像是使用AI模仿；也有人感嘆，這件事再一次驗證，對工作奉獻到超出責任範圍的人，不會有好下場。並批評乙方搞事，甲方幫乙方善後，還威脅提告客戶群，能「玩成這樣也很厲害了」。
也有網友痛批行銷公司搞爛原本的成果，表示該名美樂蒂小姐自稱畢業的英國大學根本聽都沒聽過，並且聲明也未露出本名，三麗鷗才應該要提告。也有許多人表示，嘉南羊乳如此一操作，已經打算取消訂購。
原文出處：快新聞／24個羊編？嘉南羊乳公關災難 網怒：三麗鷗才應該提告
