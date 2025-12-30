24億校產要歸公！亞太學院公益董事控教育部逼賣產 集體請辭

苗栗亞太創意技術學院公益董事指控教育部質疑要賣產還債，今天宣布集體請辭抗議。（高教工會提供／林縉明台北傳真）

苗栗亞太創意技術學院自民國108年停辦迄今已滿六年，由律師林永頌任公益董事長帶領董事會依法執行清算，原本希望校產歸公，但公益董事指控教育部執意分割、變賣校產還債，公益董事今天集體請辭抗議，呼籲行政機關介入，守護公共資源。

為於苗栗的亞太創意技術學院自108年8月1日遭教育部勒令停辦，至今熄燈已屆六年。111年6月21日，第十屆董事會決議依《私立高級中等以上學校退場條例》及《私立學校法》解散學校，並於同年7月獲教育部核定解散，由苗栗地方法院核准清算人就任，正式進入清算程序。

林永頌指出，亞太創意學院108年退場後一度無人看管，造成小偷入內偷剪電纜線、破壞器材，110年公益董事接手後，安排保全並完成物品清冊、整理債務、債權等，確定亞太創意學院雖然負債約7千多萬元，但校產達24億元，希望依章程由公立學校或中央機關接手，由接手單位清償債務。

據了解，董事會主張校產應順利「歸公」，但教育部身為主管機關不僅未全力協助，更以無實質進展為由拒絕撥補必要經費，施壓強迫校產公開標售。公益董事認為，教育部強硬立場，恐使董事會蒙受校產歸公不力遺憾，甚至遭質疑圖利財團。為捍衛清廉立場，決定集體請辭以示抗議。

公益董事呼籲，行政機關應主動出面協調，非消極抵制，確保校產不被財團蠶食，落實公共資產回歸社會初衷。

教育部回應，亞太校地無政府機關表達承接意願，依法要求處分校產，清償債務之後，將剩餘款項歸公。以價值超過1億元標的為例，須由法人先行委託3間專業團隊就處分標的進行鑑價，並將鑑價報告函報教育部，由教育部核定處分價金底價，並要求法人採公開標售方式，以價高者得標，無圖利特定人可能。

教育部表示，目前尚未接獲清算人正式提交請辭文件，若收到相關文件，將儘速依據私立學校法第 73 條規定，向法院聲請重新選任清算人，以使亞太法人得以順利清算完結。

