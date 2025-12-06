24共機、1空飄汽球擾台 國軍嚴密監控應處

▲共機頻繁越過台海中線擾台（圖／中國空軍網）

[NOWnews今日新聞] 在台灣擁有超過300萬用戶的中國社群平台「小紅書」，因為資安檢測不合格，加上2年涉入1,706件詐騙案，總財損近2.5億元，內政部4日正式宣布，對「小紅書」實施網路停止解析與限制接取措施，封鎖期為1年。國防部今（6）日指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲29架次共機，其中19架次逾越海峽中線進入北部、中部及西南空域，並偵獲共艦6艘及1顆中共空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時40分至昨天晚間7時20分，在台灣海峽空域偵獲共軍23架次主、輔戰機及無人機，其中15架次逾越中線。

國軍另於昨天下午2時35分至昨天晚間8時在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共4架次主、輔戰機，另於昨天下午2時至昨天晚間6時20分在台灣防空識別區（ADIZ）以外的台灣北部空域，偵獲中共2架次輔戰機。國軍也在昨天下午4時50分在基隆西北94浬、高度2萬6000呎處偵獲1顆中共空飄氣球，氣球於昨天下午5時55分消失。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

