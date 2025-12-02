24場台海兵推陸只贏2次！美智庫揭美日「台灣有事」關鍵角色
美國戰略國際問題研究所（CSIS）曾於2023年公布大陸軍事侵台模擬結果，在24種不同情境中，日本與美國、台灣聯手22次成功阻止大陸，但有2次失敗情境。前日本海上自衛隊幹部、YouTuber「大野狼少佐」在其著作《前海上自衛隊幹部教你守國地緣政治入門》中分析，台灣有事實際上等同日本有事。
日相高市早苗涉台言論，連日來引方大陸強烈抗議，日媒《President Online》2日以「為何中國政府對高市發言不耐？台灣發生戰爭情況，中國僅2種情境取勝」為題，引述「大野狼少佐」著作內容，稱CSIS進行的圖上演習設定大陸勝利條件為完全制壓台灣，日美台三方只要成功阻止即算獲勝。該智庫為找出影響台海戰爭成敗的關鍵要素，設計24種不同劇本進行推演。在大陸敗北的22個情境中，即使是大陸表現最佳的劇本，其占領面積也未達台灣領土的四分之一。
根據模擬結果，大陸獲勝的2個情境分別是「美國未進行軍事介入」以及「日本保持中立、不允許美軍使用基地」。「大野狼少佐」引用令和6年度防衛白書數據指出，大陸正規軍204萬人，台灣僅17萬人，海空戰力差距更為懸殊。大陸若要制壓人口2300萬的台灣，需投入40萬至50萬陸上兵力，但受限於海上補給線，實際能上陸的兵力約10萬人。
該書指出，台灣雖可憑藉海峽天險以較少兵力防禦，但戰力差距過大，單獨作戰勝算極低。書中提到，烏克蘭面對GDP相差10倍的俄羅斯，僅靠西方國家武器與資金援助便能抵抗，但這種模式不適用於台灣，因為當前台灣與大陸的戰力差距已遠超1949年。
關於日本中立化為何導致大陸獲勝，大野狼少佐解釋，美國本土加州聖地牙哥海軍基地距台灣約1萬1000公里，艦隊以時速30公里航行需2週才能抵達，往返加上準備時間超過1個月。海上戰力高度依賴港口進行補給與人員休整，尤其實戰中彈藥消耗極快，必須頻繁返港重新裝填。若以台灣作為兵站據點，將面臨前線遭攻擊的風險。
書中強調，美軍雖可在沒有日本協助下介入台海，但無法發揮全部戰力。日本不需派兵登陸台灣與解放軍作戰，也不具備相關法律與能力，但必須作為美軍前線兵站據點，並優先防衛日本本土。只要台灣具有持續作戰意志、美國進行軍事介入、日本提供支援，大陸獲勝可能性就很低。
延伸閱讀
影/黃循財想當中日「和事佬」反被炎上？雷倩：恐面臨災難後果
工作X5！高市早苗打拼金句 奪得今年日本「流行語大賞」
中日緊張有轉圜？「手插口袋」爆爭議 日媒：劉勁松赴大連安撫日企
其他人也在看
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 112
「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列
「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
北韓空軍成立80周年 金正恩偕女兒金朱愛同款皮衣出席
北韓空軍11月28日舉行成立80周年紀念活動，地點位於第二空軍師「吉永祚英雄聯隊」的葛麻機場。領導人金正恩攜女兒金朱愛出席，在士兵列隊、軍機迎接下，父女倆皆穿著黑色長款皮衣，先後踏上紅毯，金朱愛也向軍方鞠躬致意。這是金朱愛9月初隨金正恩訪問中國後，時隔3個月再次出現在媒體版面上，兩人隨後一起欣賞空軍表演，金正恩強調空軍在核威懾演習中的作用，並表示空軍將配備新的戰略軍事資產，並被賦予更重要的任務。金正恩沒有提及北韓空軍擁有的武器，但韓聯社從官媒照片分析，可看到外型與南韓使用的德國產遠程空對地導彈「金牛座」類似的飛彈，引發關注，南韓專家認為，顯示北韓空對地的攻擊能力正在提升。北韓近年來持續推動常規武力現代化，以追趕南韓、美國，包括引入多種無人機等。Yahoo奇摩（國際通） ・ 23 小時前 ・ 7
徐斯儉上任軍政副部長 顧立雄肯定：他曾率隊參與台美軍事交流
總統府上月底宣布，總統賴清德任命國安會諮詢委員徐斯儉博士出任國防部軍政副部長，國防部長顧立雄今（1日）於立法院備詢時表示支持，強調徐在國安會有國防相關事務歷練，並曾率隊參與台美軍事交流，期待其在新職務中協助推動國防改革與相關施政。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 11
「秋鬥」反戰 呼籲賴政府停止無條件軍購
二○二五秋鬥大遊行昨天登場，逾百人高舉「反Lie求真、反戰求生」白布條。國民黨主席鄭麗文高聲質問，台灣一旦淪為戰場，什麼...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 24
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 244
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 91
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 1
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 32
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 2
台南今年房市如何？泰嘉董座呂金發：成交量是太平間的量，冰涼
泰嘉開發董事長呂金發2日表示，金蛇年的台南房市，因政策打房，成交嚴重萎縮，價格即使有小幅調降，但，購屋者觀望氣息仍然濃厚，甚至期待未來跌價的預期心理因素，即使進入2026年的金馬年，在政策未鬆綁之前，台南房市與其它各地的房市一樣，難有萬馬奔騰之勢，而是呈現成交量持續萎縮，價格微跌的格局，建商心態仍然保守以對，能不推新案，就不推新案。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 13
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 103
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 16
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 56
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 58
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 發起對話