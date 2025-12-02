24場台海兵推陸只贏2次！美智庫揭美日「台灣有事」關鍵角色

美國戰略國際問題研究所（CSIS）曾於2023年公布大陸軍事侵台模擬結果，在24種不同情境中，日本與美國、台灣聯手22次成功阻止大陸，但有2次失敗情境。前日本海上自衛隊幹部、YouTuber「大野狼少佐」在其著作《前海上自衛隊幹部教你守國地緣政治入門》中分析，台灣有事實際上等同日本有事。

日相高市早苗涉台言論致日中關係緊張。（資料照／新華社）

日相高市早苗涉台言論，連日來引方大陸強烈抗議，日媒《President Online》2日以「為何中國政府對高市發言不耐？台灣發生戰爭情況，中國僅2種情境取勝」為題，引述「大野狼少佐」著作內容，稱CSIS進行的圖上演習設定大陸勝利條件為完全制壓台灣，日美台三方只要成功阻止即算獲勝。該智庫為找出影響台海戰爭成敗的關鍵要素，設計24種不同劇本進行推演。在大陸敗北的22個情境中，即使是大陸表現最佳的劇本，其占領面積也未達台灣領土的四分之一。

根據模擬結果，大陸獲勝的2個情境分別是「美國未進行軍事介入」以及「日本保持中立、不允許美軍使用基地」。「大野狼少佐」引用令和6年度防衛白書數據指出，大陸正規軍204萬人，台灣僅17萬人，海空戰力差距更為懸殊。大陸若要制壓人口2300萬的台灣，需投入40萬至50萬陸上兵力，但受限於海上補給線，實際能上陸的兵力約10萬人。

該書指出，台灣雖可憑藉海峽天險以較少兵力防禦，但戰力差距過大，單獨作戰勝算極低。書中提到，烏克蘭面對GDP相差10倍的俄羅斯，僅靠西方國家武器與資金援助便能抵抗，但這種模式不適用於台灣，因為當前台灣與大陸的戰力差距已遠超1949年。

美智庫揭24場台海兵推陸只贏2次，關鍵在於美日。（資料照／央視）

關於日本中立化為何導致大陸獲勝，大野狼少佐解釋，美國本土加州聖地牙哥海軍基地距台灣約1萬1000公里，艦隊以時速30公里航行需2週才能抵達，往返加上準備時間超過1個月。海上戰力高度依賴港口進行補給與人員休整，尤其實戰中彈藥消耗極快，必須頻繁返港重新裝填。若以台灣作為兵站據點，將面臨前線遭攻擊的風險。

書中強調，美軍雖可在沒有日本協助下介入台海，但無法發揮全部戰力。日本不需派兵登陸台灣與解放軍作戰，也不具備相關法律與能力，但必須作為美軍前線兵站據點，並優先防衛日本本土。只要台灣具有持續作戰意志、美國進行軍事介入、日本提供支援，大陸獲勝可能性就很低。

