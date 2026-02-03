24小時不打烊的米其林美味：らーめん鴨to葱，踩點上野御徒町最紅的鴨肉拉麵

日本東京｜らーめん 鴨to葱

らーめん 鴨to葱相信對日本拉麵略有著墨的朋友都已然吃過，之於評價算是蠻極端的，說好的捧上天，不以為然的也不在少數。らーめん 鴨to葱入選東京米其林(拉麵)，tabelog分數是3.74，但卻排不上東京拉麵百名店，google的評分是4.5（1.2萬則評論），看起來是家觀光客略多於日本人的拉麵店，但所處的是觀光客偏多的阿美橫丁，倒也所得過去。

結論：整體來說沾麵我無感，但招牌鴨拉麵的湯我算是喜歡，蒽的美味大過鴨肉，網友好評的親子丼，微鹹，但400元真的沒得挑，吃過就好的美味。

查了一下「らーめん 鴨to葱」開業於2017年，大約只有8.9年的時間，如今東京除這這家本店外，新宿、淺草、鴨巢、澀谷、都有分店，另外大阪梅田也有一家。這家上野本店位於JR御徒町站旁，你也可以從上野沿著阿美橫町邊散步、邊逛街過來。官網顯示這是一家24小時營業的拉麵店，但天幾乎無時無刻都在排隊，不想花太多時間排隊的朋友，建議避開用餐時間。

用餐空間以拉麵店來說算是相當有設計感，像壽司日料的檯前搭配拉麵的高腳椅，窗邊是適合兩人的小方桌，算吧算吧有20人左右的位子。

這家的拉麵感覺還是把鴨南蛮そば和拉麵做了結合，可湯也可沾，另外代替拉麵店炒飯的鴨肉親子丼網路上的評價相當不錯，好吧，我承認我更想吃的是這一味。

用漆器盛的親子丼更有視覺效果，420日幣也算是親民。和一般的親子丼的口感相比，除了滑口還多了幾分像在吃雞蛋沙拉的微粘，個人非常喜歡，雞肉自然也以鴨肉取代，味道端蛋香四溢，鴨肉也算是滋潤鮮甜且美味。以400多日幣來論，真的是碗無可挑剔的親子丼，我對這一碗的評價甚至比鴨肉拉麵來得高。

鴨肉拉麵正常版是980元，我選的是上1380，基本上除了鴨蛋外，就是配料的份量比較多一點。

湯頭有幾分像鴨南蛮そば，但不論是口感還是風味都更濃郁了些，淡淡的醬油和鴨湯的風韻，前幾口非常順、香、但喝多了也有拉麵難免的微微鹹。

這是的確如網路和店家的推薦般加入少許柚子胡椒更能增添風味，有一點像早前分享過同為東京米其林拉麵的「麺屋ひょっとこ」柚子拉麵般的清爽。

麵條算是中細麵，不知道是不是心理作用，嚐了幾口除了偏軟的口感外，一直覺得是不是加了そば，結果查了一下是國產全麵加進口的小麥調成的。整體來說和鴨肉蠻搭的，吃幾來也更像鴨南蛮そば。

鴨肉無可挑剔，尤其是鴨皮下的油脂厚實油甜，鴨肉本身看起來粉嫩，吃起來也的確如視覺顯示的軟嫩，並帶著若有似無的鴨汁，在嘴裡隨著咀嚼噴灑。

日本的餛飩我向來無感，半熟鴨蛋算是中規中矩，倒是大蔥我非常愛，感覺有略為烤過，香氣十足加上吸入的鴨湯，非常美味。

一如鴨南蛮そば也有沾麵版1050日幣，沾麵的湯汁比鴨肉拉麵更加濃郁，因為蔥的數量很多那滋、味也更美妙，裡面的鴨肉有兩種，一是帶皮鴨肉和切丁狀的鴨肉。整體來說，如果只能選一碗，我會選湯的。

らーめん 鴨to葱 上野御徒町本店(官網):東京都台東区上野6-4-15，電話：+81 3-6803-2334 · 營業時間：24小時

