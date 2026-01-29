24小時傷口照護實證場域！青年局輔導新創團隊「意恩醫研」打造居家照護新模式

▲青年局長林楷軒（左二）、副局長汪小芬(右一)與負責人趙育賢（中）及其團隊於「癒來速－智慧傷口照護專區」合影，展現政府與新創團隊攜手推動智慧照護的具體成果。

【記者 王雯玲／高雄 報導】隨著臺灣邁入超高齡社會，居家傷口照護需求攀升，如何運用智慧科技銜接出院後的照護缺口，已成為重要課題。高雄市政府青年局近年透過政策扶植，支持新創團隊「意恩醫研」將 AI 數位工具以社區藥局作為實證場域，實踐智慧照護應用。意恩醫研現於知名連鎖藥局武廟店設置「HooLi 空中護理站」實證據點，透過 AI 科技讓傷口照護打破時空限制，補強患者需求，讓創新服務真正走入民眾生活。

▲意恩醫研負責人趙育賢（左）向青年局長林楷軒（右）解說，如何引導民眾操作「HooLi空中護理站」智慧櫃位快速配對合適的傷口照護方案。

廣告 廣告

為了深入了解新創技術如何落實社區場域，青年局局長林楷軒日前率隊走訪位於藥局內的「癒來速－智慧傷口照護專區」。現場聽取團隊簡報，包含實體藥局如何透過空間配置，將線上平台與醫材服務整合，讓傷口照護更加精確，能依照傷口狀態選擇最適合的高階敷料，同時有效輔助、減輕藥師的諮詢負擔。

▲設置於知名連鎖藥局高雄武廟店的「癒來速－智慧傷口照護專區」，結合數位化標示與藥師專業諮詢，提供民眾完善的居家照護建議與敷料選購。

青年局局長林楷軒表示，市府資源持續支持新創團隊進行場域驗證，讓創新技術能在第一線實踐。意恩醫研透過 AI 技術與藥師專業合作，讓民眾在熟悉的社區藥局就能獲取精準的傷口照護資訊；這不僅能協助落實分級照護的概念，減少因小傷口頻繁奔波大醫院的辛勞，更讓居家照顧過程變得簡單好上手，這正是新創團隊用創意解決社會日常問題的最佳範例。

意恩醫研執行長趙育賢指出，團隊成員因曾親身照顧家中長輩，深知慢性傷口在居家照護時，常面臨「資訊不足、不知如何選購敷料」的困境。因此與擁有人因工程專業的營運長鄭存閔共同開發「HooLi 空中護理站」，透過數位化紀錄傷口狀況，依不同情境精準配對合適敷料，有效縮短照護現場的認知落差。

近年意恩醫研轉型為「居家傷口智慧照護」整合服務商，目前已成功進駐連鎖藥局體系，並在高雄武廟店打造「癒來速」專區，進一步結合藥師專業諮詢。團隊未來計畫與醫院、長照機構深化合作，目標在今年建構全台最大的傷口照護入口網站。

青年局指出，意恩醫研曾獲競爭型青創補助，並入選 2025 年「永續高雄青年創業挑戰賽」前六強，展現亮眼創新動能。未來將持續透過「創業 O’Star」輔導服務、專業諮詢與資源引導，支持青創團隊發展。相關資訊可查詢青年局官網或撥打 07-7995678 分機 2390 洽詢。（圖／記者王雯玲翻攝）