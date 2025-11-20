24小時內奪2命！基隆外送員遇坑洞自摔 女騎士撞圍欄喪命
基隆市在颱風天接連發生兩起致命車禍，奪走兩條寶貴生命。在麥金路3巷，一名67歲余姓外送員因機車輾過路面坑洞自摔，送醫後不治，留下未成年子女；另一起事故則發生在過港路和尚仁街口，一名30多歲女騎士因夜間視線不佳，撞上無警示標誌的圍欄身亡，同樣遺留年幼子女。這兩起悲劇凸顯了基隆市道路安全問題的嚴重性，儘管市府逐年提高道路養護預算，但危險路段仍亟需改善。
颱風天的基隆道路成為奪命陷阱。11日下午，在基隆麥金路3巷，一場雨後積水掩蓋了一處長近1公尺、深約2至3公分的大坑洞。67歲余姓外送員騎機車經過此處時不慎自摔，雖然事發當下他還能自行報案並回答救護人員問題，但送醫後陷入昏迷，最終不治身亡。由於這名外送員家中還有未成年子女需要扶養，相關單位已介入處理。值得注意的是，事故地點雖為道路但屬私人土地，家屬計劃申請國賠，市府表示將協助處理。
同一天內，基隆市過港路和尚仁街口又發生另一起致命事故。一名30多歲女騎士晚間騎車上班時，因斜坡上方天色昏暗，加上圍欄缺乏警示標誌，直接衝撞圍欄導致機車嚴重變形，車頭支離破碎，龍頭歪斜。這名女騎士傷重不治，留下兩個需要扶養的孩子。當地民眾指出，這個路段地形確實危險，從上坡騎上來時根本看不到下坡的車輛，十分危險。
基隆市這兩處路段的特殊地形增加了事故風險。過港路和尚仁街口附近有溪流、山坡及台鐵橋梁經過，地形複雜；而麥金路3巷則存在多處坑洞問題。儘管基隆市政府的道路養護預算從2023年的7800萬元增加到今年的1億9000萬元，但道路安全隱患仍然存在。在24小時內連續發生兩起致命車禍，凸顯了道路安全改善的迫切性，若不積極處理，恐怕還會有更多悲劇發生。
