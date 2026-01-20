24小時內連爆3起鯊魚攻擊！ 澳洲雪梨北部海灘急封閉

澳洲雪梨北部海灘24小時內連3起鯊魚攻擊。（圖／路透社）

澳洲雪梨北部海灘近日接連發生鯊魚攻擊事件。繼兩天內第三起鯊魚咬人意外後，當地政府於今（20）日宣布，雪梨北部沿岸多處海灘持續封閉，目前暫無重新開放的時間點。

18日，一名男孩在雪梨海灘遭鯊魚咬傷，一度命危；而隔天19日有一名10歲男童在衝浪時，則遭鯊魚撞落海中，衝浪板被咬掉一大塊，所幸男童未受傷。然而，雪梨新南威爾斯州警方隨後發聲表示，19日晚間接獲通報稱，曼利（Manly）海灘發生一名20多歲男子在衝浪時遭鯊魚咬傷事件，緊急救難人員隨即趕往現場。

根據《路透社》報導，目擊者麥克斯懷特（Max White）表示，事發當下另一名衝浪客利用自己的衝浪板腳繩，臨時充當止血帶，成功為傷者止血，爭取救援時間。懷特也提到，傷者當時仍有呼吸，但已失去意識，現場民眾合力試圖讓他保持清醒，「所有人都參與幫忙」。

救護人員到場後，為傷者腿部的嚴重傷勢進行初步處置，隨後將其送醫，目前情況仍屬危急。當地警方也宣布，橫跨雪梨北部海岸線的「北部海灘區」（Northern Beaches）所有海灘，將持續關閉至另行通知。

當局研判，發生鯊魚攻擊事件原因為連日豪雨導致大量雨水流入港灣與沿岸海域，使海水混濁，形成有利於牛鯊出沒的環境。而牛鯊習性偏好半鹹水，被懷疑與部分攻擊事件有關。

新南威爾斯州救生協會（Surf Life Saving NSW）執行長皮爾斯（Steven Pearce）發聲示警，若民眾打算前往北部海灘下水，應重新考慮，「目前水質狀況極差，非常容易引發牛鯊活動」。

根據保育團體統計，澳洲每年約發生20起鯊魚攻擊事件，其中致命案例不到3起，實際因溺水造成的海灘死亡人數，遠高於鯊魚攻擊。

